İzmir temizlik için sokağa çıkıyor
İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentte kirliliği önlemenin en kalıcı yönteminin kirletmemek olduğunu ve kamusal alanların temizliğine özen gösterilmesi gerektiğini hatırlatmak amacıyla toplu temizlik hareketi başlattı. Etkinlik kapsamında cumartesi günü 30 ilçede eş zamanlı temizlik yapılacak.
Yetki
ve sorumluluğu altındaki ana arter ve bulvarlarda temizlik hizmeti
sunan İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentte
çevre bilincini artırmaya yönelik farkındalık projelerini
sürdürüyor. Belediye
“Sen, Ben, Hepimiz! Tertemiz İzmirimiz” diyerek 20
Ağustos 2022 Cumartesi 09.30'da 30 ilçede sivil toplum
kuruluşlarının üyeleri ve kamu kurumlarındaki çalışanlar da
dahil olmak üzere İzmirlileri eşzamanlı temizlik hareketine
çağırdı.
Etkinlik
için merkeze uzak ilçelerde yerel hizmet binalarının önünde
toplanılacak. Merkez ilçelerde ise çalışmanın başlangıç ve
bitiş noktaları şu şekilde belirlendi:
Balçova: Teleferik - Belediye
Bayraklı: Folkart Towers- Değirmen Kafe
Bornova: Cumhuriyet Meydanı - Küçükpark Meydan
Buca: Demokrasi Meydanı - Şirinyer Migros
Çiğli: Kasaplar Meydanı - Ekol Hastanesi
Gaziemir: Gaziemir Meydan - Optimum Alışveriş Merkezi
Güzelbahçe: Güzelbahçe Köyü Meydanı - Avni Akyol Koleji
Karabağlar: Selvili Otoparkı - Peker Mahalle Muhtarlığı
Karşıyaka: Vatan Bilgisayar Önü - Yunuslar
Konak: Basmane Gar Meydanı - Basmane Gar Meydanı
Narlıdere: Demokrasi Meydanı - Şehitlik
TEMİZLİK İÇİN HER YIL 100 MİLYON TL’LİK KAYNAK AYRILIYOR
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in “Temiz İzmir” hedefi doğrultusunda 30 ilçede 785 personel ve 150 araçla sahada çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, sokaklardan günde yaklaşık 60 ton atık toplarken, bu faaliyet için belediye kasasından yıllık yaklaşık 100 milyon TL’lik kaynak çıkıyor.
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