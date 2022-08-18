İzmir temizlik için sokağa çıkıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentte kirliliği önlemenin en kalıcı yönteminin kirletmemek olduğunu ve kamusal alanların temizliğine özen gösterilmesi gerektiğini hatırlatmak amacıyla toplu temizlik hareketi başlattı. Etkinlik kapsamında cumartesi günü 30 ilçede eş zamanlı temizlik yapılacak.

İZMİR / Cumhuriyet
18 Ağustos 2022 Perşembe, 12:38
İzmir temizlik için sokağa çıkıyor
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Yetki ve sorumluluğu altındaki ana arter ve bulvarlarda temizlik hizmeti sunan İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentte çevre bilincini artırmaya yönelik farkındalık projelerini sürdürüyor. Belediye “Sen, Ben, Hepimiz! Tertemiz İzmirimiz” diyerek 20 Ağustos 2022 Cumartesi 09.30'da 30 ilçede sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ve kamu kurumlarındaki çalışanlar da dahil olmak üzere İzmirlileri eşzamanlı temizlik hareketine çağırdı.

Etkinlik için merkeze uzak ilçelerde yerel hizmet binalarının önünde toplanılacak. Merkez ilçelerde ise çalışmanın başlangıç ve bitiş noktaları şu şekilde belirlendi:

  • Balçova: Teleferik - Belediye

  • Bayraklı: Folkart Towers- Değirmen Kafe

  • Bornova: Cumhuriyet Meydanı - Küçükpark Meydan

  • Buca: Demokrasi Meydanı - Şirinyer Migros

  • Çiğli: Kasaplar Meydanı - Ekol Hastanesi

  • Gaziemir: Gaziemir Meydan - Optimum Alışveriş Merkezi

  • Güzelbahçe: Güzelbahçe Köyü Meydanı - Avni Akyol Koleji

  • Karabağlar: Selvili Otoparkı - Peker Mahalle Muhtarlığı 

  • Karşıyaka: Vatan Bilgisayar Önü - Yunuslar

  • Konak: Basmane Gar Meydanı - Basmane Gar Meydanı

  • Narlıdere: Demokrasi Meydanı - Şehitlik

TEMİZLİK İÇİN HER YIL 100 MİLYON TL’LİK KAYNAK AYRILIYOR

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in “Temiz İzmir” hedefi doğrultusunda 30 ilçede 785 personel ve 150 araçla sahada çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, sokaklardan günde yaklaşık 60 ton atık toplarken, bu faaliyet için belediye kasasından yıllık yaklaşık 100 milyon TL’lik kaynak çıkıyor.


İzmir İzmir Büyükşehir Belediyesi

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