İzmir trafiğine Göztepe ayarı

Yayınlanma: 13.06.2024 - 10:29

Güncelleme: 13.06.2024 - 10:29

İzmir’in Süper Lig temsilcisi Göztepe 99. yılını coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor. Sabah saatlerinden yöneticiler, altyapı sporcuları ve antrenörler Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Atatürk heykeline çelenk bırakarak başlayacak olan kutlamalar kapsamında taraftar Güzelyalı Sahili’nde toplanacak. Sarı-kırmızı renklere gönülverenler DJ performansı ile eğlenecek ve saat 22.00’de ilk işaret fişeğinin atılışıyla ve taraftarın meşale şovu gerçekleşecek. Meşale yanışından sonra saat 22.15’te havai fişek gösterilerinyapılacak ve 22.30 gibi Levent Yüksel sahne alacak.

SAHİL YOLU KAPANACAK

Mustafa Kemal Sahil Bulvarında saat 17.00’dan itibaren kutlamalar kapsamında tedbir alınacak, trafik o yollara aktarılacak. Yapılan açıklamada “Merkez (Konak) istikametinden Otoyola (Çeşme) giden trafik akımı, Göztepe kavşağından itibaren yolun kara tarafına verilecek olup, Depo kavşağından itibaren tekrar sahil tarafına aktarılacaktır. Otoyol (Çeşme) istikametinden Merkez (Konak) istikametine giden trafik akımı ise Depo kavşağından 16 Sokağa ve akabinde Mithatpaşa Caddesine yönlendirilecektir. Göztepe kavşağı 95 sokaktan tekrar Mustafa Kemal Sahil Bulvarına aktarılacaktır” denildi.