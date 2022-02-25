İzmir tulum peyniri coğrafi işaret aldı

25 Şubat 2022 Cuma, 15:53

İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, İzmir Ticaret Odası'nda gerçekleştirilen toplantıda tulum peynirinin tescillendiğini duyurdu. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü ile yürütülen çalışmalar sonucunda coğrafi işaret alan tulum peyniri, İzmir ile özdeşleşen ve tescillenen yeni bir ürün oldu. İlk coğrafi işaretini 1996 yılında Bergama Halısı ile alan İzmir’in tescilli ürün sayısı 30’a yükseldi.

Özgener, “Odamızın önem verdiği projelerden biri de, İzmir ile özdeşleşmiş ve ün kazanmış gıda ürünlerinin coğrafi işaret ile tescillenmesi. Kentimize özgü ürünlerin katma değerlerini arttırarak bölgesel kalkınmaya katkı sağlamayı sürdürüyoruz. İzmir Şambalisi, İzmir Lokması, İzmir Kumrusu ve İzmir Boyozu coğrafi işaret tescillerinin ardından Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü Öğretim Üyeleriyle birlikte çalışmalarını yürüttüğümüz İzmir tulum peynirinin de coğrafi işaretini de aldık.” dedi.