İzmir Valiliği'nden sel uyarısı

14 Ekim 2021 Perşembe, 17:44

İzmir Valiliğinin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, bugün gece akşam yaşanacak yoğun yağışın yarın öğle saatlerinde şiddetini artıracağı belirtildi.

Açıklamada, "Yağışların Çeşme, Urla, Seferihisar, Menderes, Selçuk, Güzelbahçe, Narlıdere, Karabağlar, Gaziemir, Balçova ve Konak ilçelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." denildi.