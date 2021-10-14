İzmir Valiliği'nden sel uyarısı
İzmir Valiliği, Çeşme, Urla, Seferihisar, Menderes, Selçuk, Güzelbahçe, Narlıdere, Karabağlar, Gaziemir, Balçova ve Konak ilçelerinde meydana gelebilecek sele karşı yurttaşları uyardı.
İzmir Valiliğinin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, bugün gece akşam yaşanacak yoğun yağışın yarın öğle saatlerinde şiddetini artıracağı belirtildi.
Açıklamada, "Yağışların Çeşme, Urla, Seferihisar, Menderes, Selçuk, Güzelbahçe, Narlıdere, Karabağlar, Gaziemir, Balçova ve Konak ilçelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." denildi.
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