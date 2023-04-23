İzmir’de 103. yıl coşkusu

Yayınlanma: 23.04.2023 - 12:35

Güncelleme: 23.04.2023 - 13:41

Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan resmi kutlama programına katılan İzmirliler kent genelindeki okullarda eğitim gören öğrencilerin sergiledikleri danslarla ve gösterilerle bayram coşkusuna ortak oldu.

Törenin açılışında İzmirli ilköğretim öğrencileri, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Ege Ordusu Garnizon Komutanı Korgeneral Kemal Yeni'ye bayram kutlaması amacıyla birer buket sundu.İzmirli çocuklar ellerinde bayrakları ve giydikleri kıyafetler ile tören alanı bu bayramda da adeta kırmızı beyaza boyadı.

13 ayrı okul tarafından kurulan 300 kişilik 23 Nisan Özel Korosu’nun şarkıları ve yine İzmir’deki okullardan yüzlerce öğrencinin zeybek gösterileri ile coşkunun doruk noktasına çıktığı bayram programı, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin hep bir ağızdan söylediği 10. Yıl Marşı ile son buldu.