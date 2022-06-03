İzmir'de arabalı vapur tarifesine zam

03 Haziran 2022 Cuma, 12:38

İzmir Büyükşehir Belediyesi, başta akaryakıt olmak üzere tüm maliyetlerdeki yüksek artışlarını nedeniyle araba vapuru tarifelerinde değişikliğe gitti.

Otomobil ücretlendirmesi 32 TL’den 35 TL’ye, minibüs ve kamyonet biniş ücreti 64 TL’den 70 TL’ye yükseltildi. Midibüs geçiş ücreti 90 TL’den 70 TL’ye düşürüldü. Otobüs ve kamyon biniş fiyatı 130 TL’den 140 TL’ye, TIR geçiş ücreti ise 250 TL’de 270 TL’ye yükseldi. Motosikletlerde “250 cc altı ve üstü” olarak ayrı ayrı uygulanan ücret tarifesi teke düşürüldü. Motor hacmine bakılmaksızın tüm motosikletlerden alınacak ücret 9 TL olarak belirlendi. Daha önce 250 cc üzerindeki motosikletlerden 18 TL alınıyordu.

Araç içinde bulunan yolculardan alınan 1 TL'lik ücret kaldırıldı.

