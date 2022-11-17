İzmir’de ‘Ayrımcılığa Karşı Sinema Günleri’ başlıyor
İzmir Büyükşehir Belediyesi kentte her türlü ayrımcılığa karşı mücadele etmek ve bir arada yaşam kültürünün toplumun her kesimine yayılmasını sağlamak amacıyla 21 ve 23 Kasım’da Yaşar Üniversitesi Cep Sineması’nda Ayrımcılığa Karşı Sinema Günleri düzenliyor.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Kentsel Adalet ve Eşitlik Şube Müdürlüğü, Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü ile Yaşar Üniversitesi işbirliği, İzmir Sinema Ofisi ve Uçan Süpürge Vakfı desteğiyle düzenlenen Ayrımcılığa Karşı Sinema Günleri başlıyor.
21 ve 23 Kasım’da İzmir Büyükşehir Belediyesi Mahallimizin Kadınları Sinema Yapıyor projesi, Yaşar Üniversitesi mezuniyet filmleri ve Uçan Süpürge Vakfı arşivinden seçilen filmler ücretsiz olarak Yaşar Üniversitesi Cep Sineması’nda gösterilecek. Etkinlik kapsamında film gösterimleri eşliğinde yönetmen, akademisyen ve aktör katılımcılarla bir söyleşi dizisi de yapılacak.
Video Haberler
- Türkiye topraklarında erozyon tehlikesi
- ''Her zaman göremiyoruz''
- Nemrut’ta turistlere kar sürprizi
- Çam fıstığı hasadı başladı
- Karaağaç acı biberi ata tohumlarıyla yetiştiriliyor
- MHP'li başkana kayıtlı hattan teröristle görüşme
- 2011'de FETÖ'yü övdüğü sözleri böyle savundu
- Atmacayı itfaiye kurtardı
- Meslek aşkı herkesi hayran bırakıyor
- 60 yıldır saat tamir ediyor
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Talimat gelince...'
- Tarkan yeni şarkısı 'Son Durak' için tarih verdi
- Cumhurbaşkanı adaylığı için iki isim verdi
- İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıda yeni gelişme
- Taksim bombacısının kullandığı 4 sır cep telefonu
- O sorular karşısında suspus!
- Cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması
- MAK Araştırma son anket sonuçlarını paylaştı
- Sokak röportajında akılalmaz ekonomi yorumu
- İYİ Partili Ali Kıdık'a silahlı saldırı