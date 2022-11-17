İzmir’de ‘Ayrımcılığa Karşı Sinema Günleri’ başlıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi kentte her türlü ayrımcılığa karşı mücadele etmek ve bir arada yaşam kültürünün toplumun her kesimine yayılmasını sağlamak amacıyla 21 ve 23 Kasım’da Yaşar Üniversitesi Cep Sineması’nda Ayrımcılığa Karşı Sinema Günleri düzenliyor.

İZMİR / Cumhuriyet
17 Kasım 2022 Perşembe, 14:30
İzmir’de ‘Ayrımcılığa Karşı Sinema Günleri’ başlıyor
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İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Kentsel Adalet ve Eşitlik Şube Müdürlüğü, Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü ile Yaşar Üniversitesi işbirliği, İzmir Sinema Ofisi ve Uçan Süpürge Vakfı desteğiyle düzenlenen Ayrımcılığa Karşı Sinema Günleri başlıyor. 

21 ve 23 Kasım’da İzmir Büyükşehir Belediyesi Mahallimizin Kadınları Sinema Yapıyor projesi, Yaşar Üniversitesi mezuniyet filmleri ve Uçan Süpürge Vakfı arşivinden seçilen filmler ücretsiz olarak Yaşar Üniversitesi Cep Sineması’nda gösterilecek. Etkinlik kapsamında film gösterimleri eşliğinde yönetmen, akademisyen ve aktör katılımcılarla bir söyleşi dizisi de yapılacak. 


İzmir Büyükşehir Belediyesi Sinema

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