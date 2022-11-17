İzmir’de ‘Ayrımcılığa Karşı Sinema Günleri’ başlıyor

17 Kasım 2022 Perşembe, 14:30

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Kentsel Adalet ve Eşitlik Şube Müdürlüğü, Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü ile Yaşar Üniversitesi işbirliği, İzmir Sinema Ofisi ve Uçan Süpürge Vakfı desteğiyle düzenlenen Ayrımcılığa Karşı Sinema Günleri başlıyor.

21 ve 23 Kasım’da İzmir Büyükşehir Belediyesi Mahallimizin Kadınları Sinema Yapıyor projesi, Yaşar Üniversitesi mezuniyet filmleri ve Uçan Süpürge Vakfı arşivinden seçilen filmler ücretsiz olarak Yaşar Üniversitesi Cep Sineması’nda gösterilecek. Etkinlik kapsamında film gösterimleri eşliğinde yönetmen, akademisyen ve aktör katılımcılarla bir söyleşi dizisi de yapılacak.