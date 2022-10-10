İzmir'de barış gecesi

10 Ekim 2022 Pazartesi, 09:09

Gazetemiz yazarı ve şair Ataol Behramoğlu, İzmir’de ‘Barış’ı konuşacak. Behramoğlu İzmir'de Rotary kulüpleri tarafından düzenlenen Barış Buluşması'na katılacak. Dokuz Eylül Rotary Kulübü ev sahipliğinde 11 Ekim Salı günü (yarın) 18.00'da Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde "Ben barışım" temasıyla düzenlenecek ve Nedim Atilla'nın moderatörlüğünde gerçekleşecek etkinlikte barışa vurgu yapılarak barış temalı şiirler seslendirilecek. Geceye konuşmacı olarak katılacak usta şair, yazar, çevirmen ve edebiyatçı Behramoğlu, Atatürk'ün "Yurtta barış, dünyada barış" ilkesi ile eşitlik, adalet, özgürlük gibi kavramları ele alacak.

Programa dair açıklamada bulunan ve İzmirlileri Barış Buluşması'na davet eden Dokuz Eylül Rotary Kulübü Başkanı Nilgün Tiyanşan, "Barış buluşmasında sürdürülebilir pozitif barışı konuşacağız. Barışın sadece savaşmamaktan ibaret olmadığını, kalıcı barışı ancak toplumda farklılıkları kucaklayıp adaletin gelişmesinin sağlayabileceğini anlatacağız" dedi.