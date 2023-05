İzmir'de barış rüzgarı: CHP ve AKP il başkanları kucaklaştı

Yayınlanma: 09.05.2023 - 11:52

Güncelleme: 09.05.2023 - 12:18

14 Mayıs seçimlerine giderken İzmir Buca’da CHP’ye ait seçim bürosunun basılması ve taşlanmasını ardından yaşanan gerginlik yerini barış ve huzura bıraktı. Olayın ardından bir araya gelen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve AKP il başkanları Cumhuriyet Meydanı’nda buluşarak birlik, beraberlik mesajları verdi.

Partili isimlerin eşlik ettiği il başkanları seçime kadar sulh ortamında çalışmak istediklerinin altını çizdi ve “Kazanan İzmir olacak” dedi.

İzQ İnovasyon Merkezi'nde buluşan ikili önce kahve içerek sohbet etti. Ardından beraber Cumhuriyet Meydanı'na yürüyen başkanlar, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

ASLANOĞLU: KARDEŞLİK MESAJI VERMEK İSTİYORUZ

CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu meydanda yaptığı konuşmada barış mesajı verdi ve “Hangi sebeple, hangi bahaneyle üretilirse üretilsin, şiddetin olmamasını istiyoruz. Tabii ki siyasi rekabet olacaktır. Ama herhangi bir gencimizin burnu kanamadan bu süreçlerin tamamlanmasını istiyoruz. Birlik, kardeşlik içerisinde seçim gününe kadar İzmir’den tüm Türkiye’ye kardeşlik mesajları vermek istiyoruz. Umarım hiçbir tartışma, şiddet olayı yaşanmadan seçimi bir demokrasi şöleni olarak bitireceğiz” dedi.

SAYGILI: KAZANAN İZMİR OLACAK

AKP İl Başkanı Bilal Saygılı ise şunları kaydetti: “Mevkiidaşım Şenol Başkan’ım beni aradı ve nezaketli bir şekilde bu görüşmeye davet eti. Her zaman kedisiyle görüşerek birçok konuyu ele alıyoruz. Dünkü meseleyi ele aldığımız gibi, bugün de huzurunuzdayız. Her iki partinin il başkanı olarak güzel İzmir’imize birlik ve beraberliği, kardeşlik hukukunun getirdiklerini destekleyerek, şiddete karşı dik duran, kimsenin üzülmesini istemeyen iki il bakanıyız. Partilerimizin de bu şekilde olacağına inancımız tamdır. Her zaman bu kardeşlik hukuku çerçevesinde güzel İzmir’imize yakışır bir şekilde seçimlere gidiyoruz. Hiçbir olumsuz eylemin şehrimizin marka değerini, kardeşliğine, birliğine, beraberliğine zarar verecek hiçbir eylemi kabul etmiyoruz. İzmir için hep beraber çalışmaya devam edeceğiz. Kazanan İzmir olacaktır.”

Görüşmenin ardından ikili sarılarak hatıra fotoğrafı çekildi ve meydandan ayrıldı.