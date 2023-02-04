İzmir’de bir aile karda mahsur kaldı... Kriz masası kuruldu!

Yayınlanma: 04 Şubat 2023 - 23:34

Güncelleme: 06 Şubat 2023 - 10:42

İzmir’de kar yağışı kırsal ve yüksek bölgelerde etkisini sürdürüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri kar yağışının etkili olduğu şehrin yüksek kesimlerinde yoğun çalışmalarına da ara vermeden devam ediyor.

Karın etkili olduğu bölgelerde yolda mahsur kalan araçlar ekipler tarafından kurtarılırken, kar küreme ve tuzlama çalışmaları da sürüyor.

MAHSUR KALANLAR KURTARILDI

Buca’nın Kaynaklar mahallesinde de Nif Dağı bölgesinde haber alınamayan bir aile için İzmir Valiliği kriz masası kurdu.

Aileye ulaşmak için büyükşehir belediyesinden kar küreme aracı istendi. Yapılan çalımalar sonunda aileye ulaşıldı. Ailenin durumu iyi oludğu bildirildi.

Öte yandan Karabağlar ilçesinde kar ve fırtına nedeniyle mahsur kalan 5 kişi ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, İzmir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne (AFAD) ulaşan 5 kişi, kar ve fırtına nedeniyle Tırazlı Mahallesi'nde mahsur kaldıklarını belirterek yardım istedi.

İhbar üzerine AFAD ekipleri arama kurtarma çalışması başlattı. Bölgeye ulaşan ekipler, çalışmalarının ardından mahsur kalan 5 kişiyi kurtardı.

Kurtarılanların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.