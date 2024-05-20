İzmir’de BM Kalkınma Programı ile uzun vadeli iş birliği kararı

Yayınlanma: 20.05.2024 - 16:11

Güncelleme: 20.05.2024 - 16:11

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın (UNDP) Türkiye’deki Mukim Temsilcisi Louisa Vinton ve UNDP İzmir Bölge Koordinatörü Güvenç Küçüktok, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ı makamında ziyaret etti. Toplantıda, UNDP ile İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin birlikte yürüttüğü projelerle ilgili bilgi ve fikir alışverişinde bulunuldu. Ayrıca önümüzdeki dönemdeki iş birliklerinin uzun vadeli bir planlamaya dayalı olarak yapılmasına karar verildi. UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton UNDP ile İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin iş birliği yaptığı “Yarının Köyleri”, “Bugünün Gençleri Geleceğin Meslekleri” ve Geleceğini Kuran Genç Kadınlar” projelerinin İzmir’de başarılı bir şekilde uygulandığını belirterek bu çalışma kültürünün devam etmesini istediğini ifade etti.

TUGAY’DAN İŞ BİRLİĞİ MESAJI

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, UNDP ile Belediye arasındaki iş birliğini çok önemsediğini belirterek, “Önümüzdeki dönemde UNDP’nin öncelikleri ile kentin ihtiyaçlarını göz önüne alarak belirlenecek projelerden oluşan çok yıla dayalı bir plan hazırlanmasını önemsiyorum. Projelerin bu plan dâhilinde uygulanması iki kurumun kaynaklarının daha verimli kullanılmasını da sağlayacaktır” dedi.

Tugay, önümüzdeki dönemde özellikle tarımsal üretimin artırılması, gençlerin ve kadınların üretime katılmasının sağlanması, kırsal bölgelerdeki sosyal yaşamı güçlendirmek gibi pek çok alanda UNDP ile birlikte ortak proje yürütülebileceğini sözlerine ekledi.

VİNTON: İŞ BİRLİĞİNE HAZIRIZ

UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton ise İzmir’deki uygulamaları diğer kentlerin de örnek aldığını, önümüzdeki dönemde İzmir için uzun vadeli ve adım adım ilerleyecek bir iş birliğine hazır olduklarını ifade etti.