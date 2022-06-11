İzmir'de dehşet: Telefonda tartıştığı kişiyi 7 el ateş ederek öldürdü

İzmir'in Konak ilçesinde Mehmet Raşit Ö. (24), telefonda tartıştığı Mehmet Masum Özyekin'e (26) tabancayla kurşun yağdırdı. Vücuduna 7 mermi isabet eden Özyekin, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

DHA
11 Haziran 2022 Cumartesi, 02:15
İzmir'de dehşet: Telefonda tartıştığı kişiyi 7 el ateş ederek öldürdü
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Olay, saat 23.00 sıralarında Konak'a bağlı Ballıkuyu Mahallesi 5307 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Raşit Ö., bilinmeyen nedenle Mehmet Masum Özyekin ile telefonda tartıştı.

Mehmet Raşit Ö., telefondaki tartışmanın ardından Özyekin'in bulunduğu sokağa geldi. Mehmet Raşit Ö., karşısında gördüğü Özyekin'e tabancayla kurşun yağdırdı.

Şüpheli olay yerinden kaçarken, vücuduna isabet eden 7 mermiyle ağır yaralanan Özyekin ise çevredekiler tarafından özel araçla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Özyekin, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Özyekin'in cesedi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, Mehmet Raşit Ö.'nün yakalanması için çalışma başlattı. 

 


Konak saldırı telefon
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