İzmir'de durağa Enes Kara adı asıldı
İzmir’de Türkiye İşçi Partili üniversite öğrencileri geçtiğimiz günlerde ailesinden ve kaldığı cemaat yurdunda gördüğü baskılar sonucu yaşamına son tıp fakültesi öğrencisi Enes Kara’nın ismini bir durağa astı.
Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Enes Kara, bıraktığı yazılı ve video mesajından sonra yaşamına son vermişti.
İzmir’de Türkiye İşçi Partili üniversite öğrencileri Enes Kara’nın ismini bir durağa astı.
Dokuz Eylül Üniversitesi önündeki durakta öğrenciler tarafından yapılan açıklamada “Enes’in katili onu cemaat ve tarikatların insafına bırakan, öğrencilerin en temel hakkı olan barınma ihtiyacını bile karşılayamayan saray düzenidir. Bu düzene mecbur değiliz. Arkadaşlarımızın her geçen gün işsizlik, yoksulluk, geleceksizlik nedeniyle yaşamına son vermesine artık tahammülümüz kalmadı. Arkadaşlarımızı TÜGVA, Ensar ve buna benzer tarikat yurtlarına mahkum bırakanların karşısında aydınlık bir ülkeyi kuracağız” ifadeleri kullanıldı.
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