İzmir'de durağa Enes Kara adı asıldı

19 Ocak 2022 Çarşamba, 13:31

Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Enes Kara, bıraktığı yazılı ve video mesajından sonra yaşamına son vermişti.

İzmir’de Türkiye İşçi Partili üniversite öğrencileri Enes Kara’nın ismini bir durağa astı.

Dokuz Eylül Üniversitesi önündeki durakta öğrenciler tarafından yapılan açıklamada “Enes’in katili onu cemaat ve tarikatların insafına bırakan, öğrencilerin en temel hakkı olan barınma ihtiyacını bile karşılayamayan saray düzenidir. Bu düzene mecbur değiliz. Arkadaşlarımızın her geçen gün işsizlik, yoksulluk, geleceksizlik nedeniyle yaşamına son vermesine artık tahammülümüz kalmadı. Arkadaşlarımızı TÜGVA, Ensar ve buna benzer tarikat yurtlarına mahkum bırakanların karşısında aydınlık bir ülkeyi kuracağız” ifadeleri kullanıldı.