İzmir'de düşen su seviyesi gemi seferlerini aksatıyor
İzmir Körfezi'ndeki su seviyesinin düşmesi nedeniyle gemi seferlerinin hareket saatlerinde aksaklık yaşanabildiği duyuruldu.
İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı deniz taşımacılığından sorumlu şirket İzmir Deniz İşletmeciliği Nakliye ve Turizm Ticaret A.Ş (İZDENİZ), İzmir Körfezi'nde su seviyesinin oldukça düşmesi nedeniyle dün sabahtan itibaren yolcu ve araç alım ve tahliyelerinin programlanandan çok daha uzun sürdüğünü açıkladı.
Bu nedenle feribot ve vapur seferleri hareket saatlerinde aksaklıklar yaşanabildiği kaydedildi.
Balıkesir, İzmir ve Muğla'nın kıyı ilçelerinde deniz çekildi
3 KENTTE DENİZ ÇEKİLDİ
Balıkesir, Muğla ve İzmir'de, her yıl bu dönemlerde kuzeyli rüzgarlar ve yüksek basınç sebebiyle yaşanan deniz çekilmeleri görülmüştü.
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