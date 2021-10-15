İzmir'de elektrikli araçlara yüzde 50 otopark indirimi
İzmir Büyükşehir Belediyesi otoparklarında tam elektrikli araçlara yüzde 50 indirim uygulanacak.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Ekim ayı Olağan Meclis toplantısında ele alınan konulardan birisi de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in üzerinde durduğu "sürdürülebilir ve doğa dostu ulaşımın teşviki" oldu. Kent genelinde İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan İZELMAN A.Ş.’nin yönetiminde olan otoparkların, tam elektrikli araçların yüzde 50 indirimli kullanması gündeme getirildi.
“İZELMAN A.Ş’nin talebi doğrultusunda; İZELMAN A.Ş tarafından işletilen Belediyemize ait otoparklarda uygulanmakta olan otopark fiyat tarifelerindeki saatlik bedellerin, tam elektrikli araçlara yönelik P indirimle uygulanması” önergesi, mecliste oybirliği ile kabul edildi.
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