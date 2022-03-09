İzmir’de görkemli gece: İzmir Yıldızı ödülleri sahiplerini buldu

09 Mart 2022 Çarşamba, 11:21

İzmir'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde İzmir Yıldızı Ödül Töreni büyük bir coşkuyla yapıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kadına yönelik her türlü şiddet ve ayrımcılıkla mücadele kapsamında toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik iyi uygulama örneklerine verilen ödüller Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’ndeki törenle sahiplerini buldu.

“KADINA YÖNELİK ŞİDDET POLİTİKTİR”

Bir yerel yönetim tarafından ilk kez toplumsal cinsiyet eşitliğine dair projelerin ödüllendirildiği törende konuşan Başkan Tunç Soyer, “Doğada eşitsizlik yoktur. Eşitlik, su gibi, aş gibi, nefes gibi… Bir yaşam hakkıdır. Eşitlik hakkı, herkese aittir. Kadınlar da eşit doğar. Yazık ki, çoğu eşit yaşayamaz. Çünkü bu hakları gasp edilir. Kendi gücünü büyütmek adına, şiddet dahil her türlü yolu mubah gören erkekler tarafından gasp edilir. Dolayısıyla kadınların eşitlik talebi meşrudur. Evrenseldir ve ortaktır. Kadınların eşitlik talebinin üzerine titremek ise bir belediye başkanı olarak benim asli görevimdir. Bu gece burada buluşmamızın temel nedeni işte bu. Erkek şiddetine dur diyerek, toplumsal cinsiyet eşitliği için birlikte mücadele etmek. Kadına yönelik her türlü şiddete son vermek. İzmir Yıldızı ödülleri, toplumsal cinsiyet eşitliğin i yaygınlaştırmak için İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin aldığı karar doğrultusunda veriliyor. Bu ödül, özünde kadının sözü olan ruhu olan İzmir’e çok yakıştı ve bu akşam ilk sahiplerini buluyor. İzmir Yıldızı, toplumsal cinsiyet eşitliği için çalışan herkese duyduğumuz minnetin bir eseridir. Şunu bir kere daha açıkça söylemek isterim. Kadına karşı şiddet politiktir, siyasidir. Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çıkması, bunun en açık ispatıdır. Fakat göreceksiniz… İzmir Yıldızı’nın ruhu çoğaldıkça İstanbul Sözleşmesi yeniden ışıldayacak” dedi.

İstanbul Sözleşmesi’nin önemine vurgu yapan Soyer, “Onun yeniden bir parçası olacağız. Parçası olmakla kalmayacağız, dünyada en iyi uygulayan ülkelerden biri haline geleceğiz. Yılgınlığa, karamsarlığa asla yer vermeyeceğiz. Bunun için vakit kaybetmeden kadına yönelik şiddettin tam adını koymak zorundayız. Yaşanan dehşetin aslında bir erkek şiddeti olduğunu her yerde söylemeli, zalimin mazlumların arasına gizlenmesine izin vermemeliyiz. Kendi koltuğundan başka derdi olmayanlara sorarsanız… Kadınlar dizini kırıp evinde oturacak, erkekler ise dünyaya talimatlar buyuracak. Yok öyle yağma! Buna asla izin vermeyeceğiz. Bu dünyaya beraber geldik, beraber yürüyoruz. Öyleyse karar mekanizmalarında da eşit olacağız. Hemen, şimdi. Hiçbir bahane üretmeden. Hiç beklemeden. Eğer kadınlar eşit olabilselerdi bugün dünyayı sarsan bu savaş olmazdı. Analar ve kadınların g&oum l;zünden bakılan dünyada savaşa yer yoktur” diye konuştu.

Başkan Soyer ayrıca “Kadınların düşüncelerinden mahrum bir toplumda yaşamak zorunda bırakılan herkes yarımdır. O insanların işleri yarımdır. Hedefleri yarımdır. Hayalleri yarımdır. Duyguları yarımdır. Vicdanı yarımdır. Soruları yarımdır. Cevapları da yarımdır. Böyle bir toplumdaki herkesin geleceği yarımdır. Hiç kimseye yarım bir gelecek bırakmak istemiyorum. Yarım bir İzmir değil, eşit bir İzmir için çalışmaya canla başla devam edeceğiz. Bu nedenle her daim bu şehrin kadınlarıyla birlikte çalışmaya devam edeceğim. Emin olun 3’üncü yılın sonunda İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yönetici tablosunun yüzde 50’sini bugün kadınlar oluşturuyor. Kadınların emeği önünde saygıyla eğiliyorum. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, eşitliğimizin nişanı olsun. İzmir Yıldızı ödülüne layık görülen tüm kişi, kurum ve kuruluşları yürekten tebrik ediyor , hepinizi en içten sevgi ve saygılarımla selamlıyorum” ifadelerini kullandı.

6 KATEGORİDEKİ ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Bu yıl ilki düzenlenen İzmir Yıldızı ödülleri için 46 proje yarıştı. İzmir Yıldızları Ödül Töreni’nde 6 kategoride ödüller sahiplerine verildi. Tüzel Kişiler kategorisinde MV Holding (Müdahale/İnvervention Sergisi Dil Çöpü Projesi), STK'lar, Meslek Odaları, Gönüllü Kuruluşlar kategorisinde İzmir Gazeteciler Cemiyeti (Nar Güç Birliği Projesi), İlçe Belediyeleri kategorisinde Rize Fındıklı Belediyesi (Meci Emek Evi Projesi), Uluslararası Belediyeler kategorisinde Lefkoşa Türk Belediyesi (Şiddete Karşı Yan Yana Projesi), Büyükşehir Belediyeleri kategorisinde “Güçlü Kadınlar Güçlü Toplumlar” anlayışıyla faaliyetler yürüten Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Başkanlık Özel Ödülü kategorisinde Bahçeşehir Koleji Felsefe Öğretmeni Dr. Yeliz Öztürk Lider ödüle layık görüldü.