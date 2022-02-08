İzmir’de hekimler iş bıraktı: Haklarımızı istiyoruz
Türk Tabipler Birliği'nin (TTB) başlattığı ve sağlık örgütlerinin de yer aldığı ‘Emek Bizim Söz Bizim’ eylemi için İzmir’de sağlık çalışanları greve gitti. Kentin birçok ilçesinde iş bırakma eylemi yapan hekimler ve sağlık çalışanları, taleplerinin bir an önce karşılanmasını istedi.
Hekimler ve sağlık çalışanları yarın tüm illerde grev yaptı. İzmir'de de greve çıkan sağlık emekçileri, 12 hastanede yürüyüş ve basın açıklaması düzenledi.
Hekim ve sağlık çalışmaları adında basın açıklaması yapan İzmir Tabip Odası Başkanı Lütfi Çamlı, “Sağlığı ticari bir sektör olarak gören sağlıkta dönüşüm programı ile sağlık bir hak olmaktan çıkarılmış alınıp satılan bir meta haline getirilmiştir. Oluşturulan kar odaklı bir sağlık sistemi ile hekimlerin emeği ucuzlatılmış, çalışma koşulları kötüleştirilmiş, gelinen aşamada sağlığa erişimde giderek artan sorunlar ortaya çıkmış ve sağlık sistemi işlemez hale gelmiştir. Bu işlemeyen, sağlık sisteminin tüm yükünü ise sağlık çalışanları çekmekte, emeklerinin karşılığını almadan her geçen gün umutsuzluğa sürüklenmektedirler” dedi.
Sağlık çalışanlarının yurt dışına gittiğini de ifade eden Çamlı, “ İstifa ve erken emekliliklerin yanı sıra genç hekimler yurt dışında hekimlik yapma başvuruları artış göstermektedir. Son 10 yılda yurt dışına göç eden hekim sayısı 24 kat artmıştır ve yalnızca geçtiğimiz ocak ayında 197 hekim Türk Tabipleri Birliği’ne yurt dışında çalışma belgesi için başvurmuştur. Bu durum ülkedeki mevcut hekim açığını giderek arttırmaktadır. Oyalama değil, hakkımız olanı istiyoruz. Yaşama adanmış bir mesleğin mensupları olarak hakkımızı gasp eden bu bozuk düzene karşı alternatifsiz değiliz. Taleplerimizin karşılanmaması durumunda daha uzun süreli G(Ö)REV’e hazır bulunduğumuzu da buradan kamuoyuna bildirmek istiyoruz” diye konuştu.
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