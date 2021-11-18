İzmir’de IF Wedding hareketliliği

18 Kasım 2021 Perşembe, 13:00

Türkiye ve dünya moda sektörünü İzmir'de buluşturan 15. IF Wedding Fashion İzmir - Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı turizm sektörü başta olmak üzere hizmet sektörüne de canlılık getirdi. Alsancak, Balçova, Basmane, Bayraklı, Çankaya, Konak’taki merkez otellerin yanı sıra Çeşme, Seferihisar, Foça, Menderes’in tatil bölgeleri, Efes Selçuk’un Pamucak bölgesinde doluluk oranları yüzde 100’e ulaştı.

Pandemi sonrasında fuarın yarattığı hareketliliği mutlulukla karşıladıklarını belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Kış uykusu gibi geçen 2 yıllık pandemi sürecinin sonunda, üretimin, ticaretin çok düştüğü dönemin ardından adeta bir uyanış ve canlanış… Bunun heyecanı ve mutluluğunu yaşıyoruz. Fuarımıza çok ciddi bir katılım var. Yoğun alım heyeti, grupları var. Diliyorum ki çok bereketli ve çok kazançlı bir fuar olacak. Bu bizi gelecekte atacağımız adımlar için daha da cesaretlendirecek” şeklinde konuştu.

Fuara katkıları için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e teşekkür eden Ege Turistik İşletmeciler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler, “Son 2 yıldır pandemi ile uğraşıyoruz. Turizm sektörü ağır darbe almıştı. Ülkemizdeki bütün bölgeler sıkıntıya girdi. Ancak Başkanımız Tunç Soyer’in liderliğinde, ülkemizde hiçbir fuar yapılmazken, hibrit fuarlar yapıldı. İlklerin ve öncülerin şehri İzmir’de bir ilk oldu. Rahmetli Ahmet Piriştina ‘İzmir kongreler ve fuarlar kent olacak’ demişti. Bu bayrağı hiç düşürmeden alan Başkanımız Tunç Soyer, göreve gelir gelmez çalışmaya başladı. Pandemi nedeniyle 2020 ve 2021’de Türkiye’de tüm bölgeler turizmde sıkıntı yaşarken, biz diğer bölgelere göre daha az sıkıntılı süreç yaşadık" dedi.