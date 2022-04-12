İzmir'de İŞKUR binası önünde ‘Mobbing var’ protestosu

12 Nisan 2022 Salı, 12:58

Büro Memur-Sen İzmir Şubesi üyeleri, İŞKUR önünde açıklama yaptı. Şube Başkanı Mucip Uludağ, şu ifadeleri kullandı:

"WhatsApp grupları kurulup, çalışanlarına sürekli taciz ve mobbing yapılıyor. Yöneticilik hükmetme değil, hizmet etme yeridir. İl müdürü, personele ‘İstifa edin, özel sektöre geçin’ diyor. Biz de il müdürlüğüne, ‘Ya çözüm üretin ya da istifa edip özel sektöre geçin’ diye sesleniyoruz. Biz, çalışanlarını dinleyen, herkese eşit mesafede olan, sorun çözen, gerektiğinde takdir etmesini bilen yöneticiler istiyoruz"