İzmir'de kadın cinayeti: Eski sevgilisinin darbettiği kadın hayatını kaybetti!

Yayınlanma: 11.03.2025 - 09:26

Güncelleme: 11.03.2025 - 09:26

Alınan bilgiye göre, O.G. (34) ile eski sevgilisi olduğu iddia edilen Fatma K. (27) Türkmen Mahallesi'nde sokakta tartıştı.

O.G, Fatma K.'yi darbetti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Hayatını kaybettiği belirlenen Fatma K'nin cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Zanlı O.G. gözaltına alındı.