İzmir'de Kültür mozaiği: 'Anadolu Buluşmaları' başlıyor

10 Haziran 2022 Cuma, 09:26

İzmir'de bir araya gelen 22 sivil toplum kuruluşu, 'Anadolu Buluşmaları' gecesi düzenleyecek. STK'ler, Anadolu kültürü ve müziği ile İzmir'de yurttaşlara unutulmayacak bir gece yaşatacak.

Karşıyaka Mavişehir'de bulunan Karşıyaka Belediyesi Hizmet Alanı'nda düzenlenecek etkinlikte, halk müziğinin ustaları sahne alacak. Gecede Türk rock müziğinin efsane grubu Moğollar ile usta sanatçılar Arif Sağ, Belkıs Akkale, Tolga Sağ, Cengiz Özkan, Pınar Kaya, Aziz Karaca, Rumeli Ayhan ve Orkestra Sertan, Anadolu ezgilerini müzikseverlerle buluşturacak.

Etkinlikler kapsamında hemşehri derneklerinin kültür gecesi ve folklor gösterileri de sahnede yerini alacak. Anadolu'nun yedi bölgesinin yöresel gösterileri İzmirli yurttaşlar için sergilenecek.

Etkinlik 12 Haziran Pazar günü saat 15.00'te başlayacak ve ücretsiz izlenebilecek.

Etkinlik için STK yöneticisi Yeliz Tunç Öncilğününde bir araya gelen sivil toplum kuruluşları ise şöye:

Anadolu Kültür Sanat Eğitim Araştırma ve Dayanışma Vakfı, Alevi Kültür Dernekleri, Amasyalılar ve Amasyayı Sevenler Kültür ve Dayanışma Derneği, Artvinliler Derneği, Boyacı Köyü İzmir Dernekleri, Ege Bölgesi Çorum Cevizli Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Çorum Mecitözü Boyacı Köyü Sosyal Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği, İzmir Çiğli Çorumlular Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Çorum Eşenay ve Civarı Köyleri Yardımlaşma Dayanışma Derneği, Çorum Mecitözü Geykoca Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği, Diyarbakır Erenler Derneği, Ege Bölgesi Ağrılılar Derneği, Ege Kars Federasyonu, Eskişehir Yardımlaşma Kültür ve Dayanışma Derneği, Herkes İçin Kültür ve Sanat Derneği, Hınıslılar Derneği, İzmir Karşıyaka Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Karşıyaka Makedonya Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Bornova Şubesi, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Buca Şubesi.