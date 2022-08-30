İzmir'de nostaljik tramvayın güzergahı değişti
İzmir Büyükşehir Belediyesi kentin kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümünün kutlanacağı 9 Eylül’deki etkinlikler için Cumhuriyet Meydanı ile Alsancak Limanı arasında hizmet veren nostaljik tramvay hattıın güzergahını Gündoğdu Meydanı ile Alsancak Limanı arasında olacak şekilde değiştirdi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi kentin kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümünün kutlanacağı 9 Eylül gününde yapılacak etkinlikler için hazırlıklarını sürdürüyor. Tarihin en büyük kutlamasına sahne olacak Cumhuriyet Meydanı ile Alsancak Limanı arasındaki sahil kesiminde süren hazırlıklar kapsamında nostaljik tramvay hattı güzergahında da düzenleme yapıldı. Cumhuriyet Meydanı ile Alsancak Limanı arasında yarım saatte bir sefer yapan nostaljik tramvayların bugün saat 15.00'dan itibaren 12 Eylül Pazartesi gününe kadar Gündoğdu Meydanı ile Alsancak Limanı arasında hizmet vereceği bildirildi.
91. İEF'DE NOSTALJİK TRAMVAY KEYFİ
Bu yıl 2-11 Eylül tarihlerinde uluslararası gastronomi fuarı Terra Madre Anadolu ile 91. kez kapılarını açacak İzmir Enternasyonal Fuarı'nda nostaljik tramvyalar misafirlerini geçmişe götürecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Metro A.Ş.'nin geçtiğimiz yıl fuar ziyaretçilerinden büyük ilgi gören “Çiğdem" ve “Boyoz" adlı Nostaljik Tramvayları, İEF'nin açıldığı 2 Eylül'den itibaren Kültürpark'ı turlayacak.
Her gün saat 18.00'den itibaren başlayarak 24.00'a kadar devam eden turlar, 91. İEF'nin son günü 11 Eylül Pazar’a kadar sürecek. 15 dakika sıklıkla çalışacak Nostaljik Tramvaylar Celal Atik Spor Salonu’nun karşısından hareket edecek.
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