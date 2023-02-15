İzmir’de OHAL eylemi: OHAL yarattığınız yıkımı örtemez!

Yayınlanma: 15 Şubat 2023 - 09:54

Güncelleme: 15 Şubat 2023 - 09:54

İzmir’de bulunan sivil toplum örgütleri, sendikalar ve siyasi partiler Kahramanmaraş depreminin ardından bölgede alınan olağanüstü hal kararına karşı bir eylem düzenledi.



Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde ellerinde “OHAL yarattığınız yıkımı örtemez. Dayanışma yaşatır” pankartıyla toplanan kurum temsilcileri adına hazırlanan ortak açıklamayı okuyan Deniz Uslu, “AKP iktidarı yandaş medyasında yüzyılın felaketi başlıkları attırarak kendi beceriksizliğinin üzerini örtmeye çalıştı. Halkın, belediyelerin, sivil kuruluşların yardımlarının önü kesildi, el konuldu. Tüm bunların üzerine iktidar, 10 ilde 3 ay boyunca OHAL ilan ederek, halkına ne kadar yabancılaştığını ve tepkisinden korktuğunu gösterdi. Can kurtarmada, deprem için toplanan vergileri halkına layıkıyla ulaştırmada, devletin tüm imkanlarını halk için seferber etmede olağan davranamayan ve asgari gerekleri bile yerine getirmeyen hükümet, ilan ettiği OHAL ile baskı ve sindirme politikasında yine olağanüstü bir refleks göstermiştir. OHAL ilanından sonra insanların enkaz altından yardım çığlığı attığı, birbiri ile haberleştiği twitter kapatılarak insanların canına bir kez daha kastedilmiştir.

Yıkımın ve can kaybının bu kadar büyük olmasının sorumlusu, insanlığın bunca yıllık birikim ve deneyimini, kişisel ve politik hırs ve çıkarlar uğruna yok sayan, bilimin gereklerini yerine getirmeyen, uzmanların görüşlerini dikkate almayan hatta onları tutuklayarak cezalandıran mevcut iktidardır. Yaşananlar bir doğal afet değil bir katliamdır” diye konuştu.

Türkiye’de olası depremlere karşı gereken tedbirlerin acilen alınması gerektiğini de hatırlatan Uslu, OHAL kararının geri çekilmesi için iktidara çağrıda bulundu.