İzmir’de su fiyatlarına yeni düzenleme
İZSU Genel Müdürlüğü başta elektrik olmak üzere girdi maliyetlerindeki artışlar doğrultusunda su ve atık su tarifelerini yeniden düzenledi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın 180 günlük Hızlı Eylem Planı kapsamında sosyal destek uygulaması olarak yüzde 25 indirime gidilen 0-4 m³ arası tüketimi kapsayan birinci kademeye ise zam yapmama kararı alındı. Uygulanan indirimli tarifeyle birlikte artışın kurum gelirlerine yansıma oranı yüzde 30’da kaldı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü’nün Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda su ve atık su tarifelerindeki ücretlerde düzenleme yapıldı. 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren geçerli olarak tarifeye göre 1. Kademe haricindeki kademelerde yüzde 45 artış yapıldı.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın 180 günlük Hızlı Eylem Planı kapsamında sosyal destek uygulaması olarak yüzde 25 indirime gidilen 0-4 m³ arası tüketimi kapsayan birinci kademeye ise zam yapmama kararı alındı. 1. kademeye uygulanan indirim dolayısıyla yapılan artışın kurum gelirlerine yansıma oranı yüzde 30 oranında kaldı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Altan İnanç, “Bu meclis ilk olarak 0-4 m³ arası tüketimi kapsayan birinci kademeye yüzde 25 indirim oranına giderken bugün ise zam yapmama kararı aldı. Yapılan zam oranının TEFE TÜFE ortalamasının neredeyse yarısı olduğuna dikkat çekmek istiyorum” dedi.
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