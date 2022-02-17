İzmir’de taşınan üniversite öğrencilerine ücretsiz nakliye

17 Şubat 2022 Perşembe, 12:55

İzmir Büyükşehir Belediyesi ekonomik krizden etkilenen üniversite öğrencileri için yeni bir uygulamayı daha hayata geçirdi. Üniversitelilere barınma desteği, eğitim yardımı ve yemek başta olmak üzere her alanda destek veren İzmir Büyükşehir Belediyesi, şimdi de İzmir’de yaşayan ve ev taşıyacak öğrencilere ücretsiz nakliye hizmetini başlattı.

SOYER: GENÇLERE DESTEĞİ SÜRDÜRECEĞİZ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer giderek ağırlaşan hayat koşullarının öğrencilerin belini büktüğünü belirterek "Her koşulda ve her konuda gençlerimizin yanındayız. Barınmadan nakdi yardıma ve yemek desteğine kadar elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Bu kapsamda ev taşıyacak öğrencilerimize ücretsiz nakliye hizmetini de başlattık. İhtiyaç duyan tüm öğrencilerimiz araç ve şoför desteği içeren hizmetimizden faydalanabilirler” dedi.

"İZMİR GENÇLERE KUCAK AÇIYOR PROJESİ"

İzmir Büyükşehir Belediyesi barınma sorunu yaşayan üniversiteli gençler için “İzmir Gençlere Kucak Açıyor” projesini başlatmıştı. Proje kapsamında 440 öğrenciye barınma desteği verilmişti. Büyükşehir Belediyesi aynı zamanda Bornova Evka-3’te içinde kütüphane, sanat atölyeleri, konferans ve spor salonunun bulunacağı 835 yatak kapasiteli öğrenci yurdu için de çalışma başlattı.

İzmir’de ikamet eden ihtiyaç sahibi 5 bin 547 aileye üniversite öğrencisi çocukları için 3 bin 200 TL’lik öğrenim desteği vermeye başlayan Büyükşehir Belediyesi, bu desteğin de bin 200 TL’lik kısmını yatırdı.

Büyükşehir, Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) ve Kâtip Çelebi Üniversitesi'nde günde 3 bin öğrenciye sıcak yemek ve altı noktada oluşturduğu Çorba Duraklarıyla sıcak çorba dağıtmayı da sürdürüyor.