İzmir'de taşkınları önlemek için 612 milyon liralık yatırım

17 Şubat 2022 Perşembe, 10:20

Dirençli kent olmanın önemini hatırlatan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Sorunları bir daha yaşamamak için çalışmalarımızı başlattık. Sıkıntılı bölgelerde kentsel altyapının güçlenmesi için yatırımlarımıza hız verdik. Kent tarihinin en büyük yağmur suyu ayrıştırma çalışmalarına başladık' dedi. Soyer, 10 gün önceki yoğun yağışa rağmen kentte ciddi bir taşkının yaşanmadığını vurgulayarak, "Bu da bize bir yıldır devam eden yatırımlarımızın ne kadar başarılı olduğunu gösterdi" diye konuştu.

SULAMA GÖLETLERİ ONARILDI

Selde gövdesi hasar gören Menderes'teki Yeniköy Balabandere Sulama Göleti ve dolu savağı hasar gören Çatalca Sandidere sulama göletleri onarıldı. Can ve mal kaybını önlemek için her iki göletin de dolu savak kapasitesi artırıldı. Her iki sulama göleti için yapılan yatırım 8 milyon lirayı buldu.

İZSU Genel Müdürlüğü de pek çok ilçede altyapı yatırımlarını hızlandırdı. Çalışmalara yağışların etkili olduğu ilçelerden başlandı. Özellikle rakımın deniz seviyesine yakın olduğu yerleşimlerde birleşik sistemle çalışan kanal ve yağmur suyu hatlarında ayrıştırma kanalları imal edildi. Konak, Bornova, Buca, Karşıyaka, Bayraklı, Çiğli, Karabağlar, Urla ve Bayındır ilçelerinde 122,5 kilometrelik yağmur suyu hattı ayrıştırma imalatları devam ediyor. Yatırım tutarının ise 250 milyon liranın üzerinde olduğu belirtildi. Konak, Buca, Karabağlar, Çiğli, Bornova'da ise 187 kilometrelik yağmur suyu ayrıştırma kanalının yapımına başlanacağı belirtildi.

Poligon Deresi'nin taşması nedeniyle sorun yaşanan Mithatpaşa Caddesi'nin Üçkuyular-Güzelyalı arasındaki bölümü ve çevresinde de çalışmalar tamamlandı. Güzelyalı 16 Sokak'ta yağmur sularının toplanarak denize ulaştırılması sağlandı. Yoğun yağışların etkilediği Balçova Çetin Emeç ve Eğitim mahallelerinde taşkınları önlemek için 2 milyon liralık yatırımla Hacı Ahmet Deresi'nin 560 metrelik kesiminde taşkına neden olan kesit yetersizlikleri giderildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, sel felaketinde sular altında kalarak trafiğe kapanan Altınyol Caddesi için de bölgede altyapı güçlendirme çalışmalarını tamamladı. 3,4 milyon liralık yatırımla caddedeki yağmur sularını denize ulaştıracak altyapı sistemi oluşturuldu.

MAVİŞEHİR'DE TAŞKINLAR ÖNLENDİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Mavişehir'de özellikle şiddetli lodosun olduğu günlerde deniz seviyesinin yükselmesiyle oluşan taşkınlara son vermek için Kıyı Rehabilitasyon Projesini tamamladı. Çalışmalar kapsamında, sahil bölgesinde hem deniz suyu kabarmasıyla meydana gelebilecek taşkını hem de zemin altından deniz suyu geçişini engellemek için yerin 4 metre altında yapılan 2,2 kilometrelik su içi betonu imalatı yapıldı, ön kısımda kaya tahkimatı da yeniden imal edildi. Ayrıca yerleşim bölgelerindeki yağmur suyunu toplamak üzere bin 707 metre uzunluğunda yağmur suyu hattı döşendi. Toplanan sular mevcut terfi merkezindeki pompalar aracılığıyla denize verildi. Toplam yatırım tutarı ise 43,4 milyon oldu.

Sel felaketinin ardından İzmir genelinde 42 derede 35 milyon liralık yatırımla ıslah, temizlik, bakım-onarım ve yenileme çalışması yapıldı. Özellikle Poligon Deresi, Balçova Hacı Ahmet Deresi, Balçova Ilıca Deresi, Meles Çayı, Karşıyaka Kartalkaya Deresi, Gaziemir Irmak Deresi, Bornova Çayı, Karabağlar Çitlembik Deresi gibi sorun yaşanan noktalarda yıkılan dere duvarları tekrar yapıldı, mevcut menfezler genişletildi ve yeni menfezler yapıldı. Bazı kritik noktalarda yağmur sularının uzaklaştırılmasına ilişkin ızgara yapımı, yağmursuyu toplama havuzları dere ve denize ulaştırma çalışmaları yürütüldü. 30 milyon liralık yatırımla 400 dere yatağından 402 bin 565 ton diğer bir deyişle 21 bin kamyon atık malzeme çıkarıldı. Dereler ve derelerdeki dip çamuru ise sürekli temizleniyor.