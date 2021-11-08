İzmir’deki arkeolojik kazıda DNA laboratuvarı kuruldu

08 Kasım 2021 Pazartesi, 11:47

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin maddi destek ve ayni yardım verdiği Selçuk’taki Ayasuluk Tepesi ve St. Jean Anıtı kazı alanında DNA laboratuvarı kuruldu. Türkiye’de arkeolojik alanlarda faaliyet gösterecek ilk DNA laboratuvarı olma özelliği taşıyan merkez hakkında Ayasuluk Tepesi ve St. Jean Anıtı Kazı Başkanı, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü’nden Doç. Dr. Sinan Mimaroğlu, “Selçuk’ta tarihin belli sayfaları yeniden yazılacak” dedi. 100 yıldır kazı çalışmalarının sürdürüldüğü alanda incelemeler yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanı Funda Erkal Öztürk ise Büyükşehir Belediyesi’nin kent genelinde yürütülen 13 kazıya bu yıl için yaklaşık 8 milyon liralık bütçe ayırdığını söyledi. DNA laboratuv arı yakında faaliyete geçecek.

Doç. Dr. Sinan Mimaroğlu, “Buradaki antik DNA araştırma merkezi, mobil bir merkez. Türkiye’de arkeolojik bir alanda ilk kez kuruluyor. Bu merkezde kazıdan çıkan inorganik ve organik malzemelerin DNA analizlerini yapabiliyoruz. Yurt dışına çıkarmadan veya başka bir üniversiteye göndermeden özellikle insan ve bitki kalıntıları üzerindeki DNA’lar artık bu merkezde araştırılacak. Örneğin 2010’da çıkartılan iskeletlerden birinde yapılan DNA analizinde kişinin Persli ortaya çıktı. Bu bizim için bir sürpriz oldu. Biz aslında buradaki popülasyonun kökenlerine dair özellikle Bizans dönemi ve erken döneme ait önemli veriler elde edeceğimizi düşünüyoruz” dedi. Kazı çalışmalarına desteğin önemine de değinen Mimaroğlu, “İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteği, İzmir 1 Numar alı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün kararıyla bu çalışmaları sürdürüyoruz. Verilen destek çalışmalarımızı hızla bir şekilde ilerletmemizi sağlıyor” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanı Funda Erkal Öztürk ise kent genelinde yürütülen 13 kazıya bu yıl yaklaşık 8 milyon liralık kaynak aktarıldığını ifade ederek, Ayasuluk Tepesi ve St. Jean Anıtı kazısı için ise 195 bin liralık bütçe ayrıldığını vurguladı. Funda Erkal Öztürk, “İzmir Büyükşehir Belediyesi kentimizdeki 13 kazı alanına uzun süredir destek veriyor. Bu desteklerle kazı alanlarımızda çok isabetli çalışmaların yapıldığını görmek memnuniyet verici. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer özellikle bu alandaki çalışmaları çok önemsiyor. Kazı alanlarımızın her biri kent için çok önemli veriler elde etmemizi sağlıyor. Kent olarak geçmişimize bu kadar derin baktığımızda geleceğimiz için çok önemli sonuçlar çıkarabiliyoruz. Antik DNA ça lışması da insan, toplum, köken anlamında müthiş bir veri katmanı sunacak” diye konuştu.