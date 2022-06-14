İzmir'deki kokunun kaynağı temizlendi: 60 bin ton atık çıkarıldı!

İZSU Genel Müdürlüğü, kent merkezinden körfeze akan Bayraklı’daki Manda Çayı’nda sürdürdüğü temizlik çalışmalarını tamamladı. Koku oluşumunun önüne geçmek ve denize kirlilik ulaşmasını engellemek amacıyla dere yatağından 60 bin ton atık çıkarıldı. Sirkülasyon sistemi ile denizden temiz su basılarak derede su akışı sağlandı.

İZMİR / Cumhuriyet
14 Haziran 2022 Salı, 15:51
İzmir'deki kokunun kaynağı temizlendi: 60 bin ton atık çıkarıldı!
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İzmir'de kent merkezindeki derelerin tabanında yıl boyu yağışlarla biriken ve artan hava sıcaklığıyla birlikte koku oluşumuna neden olan çamurların kaldırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Manda Çayı’nda tamamlanan çalışmalarda dere yatağından dip çamurunun çıkarılmasının ardından körfezden sirkülasyon pompaları ile temiz su basılarak dere etrafındaki koku kaynağı yok edildi. Manda Çayı’nın yatağından yaklaşık 60 bin ton atık malzeme çıkarıldı.

Şehrin içinden geçen Manda Deresi’nde tamamlanan çalışmalar hem körfez temizliği hem de konut ve iş merkezlerinin olduğu bölgede koku oluşumunu önlemek açısından büyük önem taşıyor. 


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