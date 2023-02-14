İzmir’den afet bölgesine 56 milyon TL destek

Yayınlanma: 14 Şubat 2023 - 13:12

Güncelleme: 14 Şubat 2023 - 13:12

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin afet bölgesi için başlattığı destek çalışmaları büyüyor. Hatay Antakya’da kurulan çadır kent bin 395 depremzedeyi ağırlarken, kente gelenler de sosyal tesislere yerleştirildi.

İzmir’den bugün de 3 tır, 4 kamyon ile yeni insani yardım malzemeleri de yola çıktı. Böylece 8 günde toplam 147 tır, 119 kamyon, 3 uçak, 2 gemi, 1 otobüs kargo ile tonlarca yardım malzemesi bölgeye gönderildi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in başlattığı dayanışma kampanyaları “Umut Hareketi” ve “Bir Kira Bir Yuva” ile ulaşılan bağış rakamı ise 56 milyon 356 bin 24 lira oldu.

Başkan Soyer, bölgedeki yaşamı normale döndürmek ve İzmir’e gelen depremzedelere destek olmak için dayanışmanın sürmesi gerektiğini söyledi. Verilen hizmeti en iyi şekilde koordine etmek ve hedefe yönelik çalışmak istediklerini belirten Soyer, “Vatandaşımızın iyileşmesi, hayatın normalleşmesi için gayret ediyoruz” dedi.

487 BİNİN ÜZERİNDE BATTANİYE GÖNDERİLDİ

Bugüne kadar 487 bin 872 battaniye, 7 bin 700 yorgan, 3 bin 700 yastık, 848 bin parça giyim malzemesi, 18 bin hijyen paketi, 13 bin paket hijyenik ped, 23 bin 500 gıda paketi, 32 bin 500 bebek bezi ve maması, 622 bin litre içme suyu, 850 çadır, 9 bin 600 soba ve ısıtıcı, 172 ton yakacak, 65 jeneratör, 2 bin 600 kilo elma, 25 bin litre süt ve pek çok başlıkta yardım malzemesi afet bölgesine gönderildi.

SAĞLIK MÜDAHALELERİ YAPILDI

Hatay Antakya’da kurulan çadır kentte günde üç öğün yemek dağıtımı yapılıyor. Alanda yangın koridoru, depo alanı oluşturuldu ve revir kuruldu. Sahra Hastanesi poliklinik çadırlarının kurulumu tamamlandı. Depremzedelerin acil sağlık ihtiyaçlarına yönelik sağlık müdahaleleri yapıldı. Yeni çadır alanları için alternatifler de oluşturuldu. Lojistik merkezi çadırının alan çalışmaları ise tamamlandı. Ayrıca alanda 14 tuvalet aktif hale getirildi. Konteyner yapımı için atölye çalışması devam ediyor.

DAYANIŞMA KAMPANYALARINA DESTEK SÜRÜYOR

Depremzedelerin ihtiyacı olan insani yardım malzemelerinin satın alınmasını sağlayan “umuthareketi.izmir.bel.tr” adresinden bölgeye ulaştırılmak üzere 44 milyon 409 bin 174 lira yardım yapıldı.

Depremde evini kaybetmiş yurttaşlar ile kira desteği vermek veya boş durumdaki evini kullanıma açmak isteyen kişileri buluşturan “birkirabiryuva.org” ile ise 11 milyon 946 bin 850 liralık katkı sağlandı. Kampanyayla 511 kişi kira desteği vereceğini, 427 kişi evini paylaşacağını beyan etti.

Gaziemir Fuar İzmir, Kültürpark Celal Atik Spor Salonu ile Çankaya'daki APİKAM'ın bahçesinde yurttaşlardan gelen insani yardım malzemelerinin paketlenme ve yükleme çalışmaları sürüyor.

DEPREMZEDELER SOSYAL TESİSLERE YERLEŞTİRİLDİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi, bir yandan da afet bölgesinden İzmir’e gelen misafirleri boş durumdaki tesislere yerleştirmeye başladı. İZELMAN A.Ş. bünyesinde yer alan Buca Sosyal Tesisleri ve Örnekköy Sosyal Tesisleri depremzedelerin konaklaması için hizmete açıldı. Afet bölgesinden İzmir’e gelen depremzedelere internet, ısınma, sıcak su, yemekhane ve çamaşırhane hizmeti sunuluyor. Ayrıca merkezlerde hazır bulundurulan ekiplerle depremzedeler için psiko-sosyal destek veriliyor.