İzmir'den giden ekipler 129 saat sonra enkazdan hamile kadını çıkardı
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, büyükşehirin itfaiye ekiplerinin 129 saat sonra hamile olduğu öğrenilen bir kadını enkazdan çıkardığını duyurdu.
Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından tüm Türkiye’de adeta seferberlik ilan edilirken arama kurtarma çalışmalarından mucize haberleri gelmeye devam ediyor.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de Twitter hesabından bir video paylaşarak büyükşehirin itfaiye ekiplerinin hamile olduğu öğrenilen bir kadını 129 saat sonra enkazdan çıkardığını duyurdu.
Soyer, “Şükürler olsun bir mucize daha gerçekleşti. 129 saat sonra itfaiye ekiplerimiz genç bir kadını enkazdan kurtardı. Hamile olduğu söyleniyor. Bebeğiyle birlikte uzun ömürler diliyorum” dedi.
Şükürler olsun bir mucize daha gerçekleşti. 129 saat sonra itfaiye ekiplerimiz genç bir kadını enkazdan kurtardı.— Tunç Soyer (@tuncsoyer) February 11, 2023
Hamile olduğu söyleniyor. Bebeğiyle birlikte uzun ömürler diliyorum. pic.twitter.com/cR2zg0td5i
En Çok Okunan Haberler
-
- Avusturya çalışmaları askıya aldı!
- Deniz Baykal yaşamını yitirdi
- ABD, Alaska üzerinde tanımlanamayan bir nesne vurdu
- Şahan Gökbakar'dan 'yayını kesen' TRT Haber'e sert tepki
- İmamoğlu'nun 1999'daki videosu ortaya çıktı
- Reyhanlıoğlu ailesinin ne iş yaptığı ortaya çıktı
- Can kaybında büyük artış
- 'Bu başlı başına bir cinayettir'
- Bir Zamanlar Çukurova oyuncusu depremde yaşamını yitirdi
- Erdoğan yeni kararları açıkladı