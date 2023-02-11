İzmir'den giden ekipler 129 saat sonra enkazdan hamile kadını çıkardı

Yayınlanma: 11 Şubat 2023 - 17:01

Güncelleme: 11 Şubat 2023 - 17:01

Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından tüm Türkiye’de adeta seferberlik ilan edilirken arama kurtarma çalışmalarından mucize haberleri gelmeye devam ediyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de Twitter hesabından bir video paylaşarak büyükşehirin itfaiye ekiplerinin hamile olduğu öğrenilen bir kadını 129 saat sonra enkazdan çıkardığını duyurdu.

Soyer, “Şükürler olsun bir mucize daha gerçekleşti. 129 saat sonra itfaiye ekiplerimiz genç bir kadını enkazdan kurtardı. Hamile olduğu söyleniyor. Bebeğiyle birlikte uzun ömürler diliyorum” dedi.