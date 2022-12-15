İzmir’den İtalya ile ticaret hacmini artıracak hamle
İzmir İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası, Torino ve Pavia Ticaret Odalarına ziyarette bulundu. Mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerin uluslararasılaşmasına yönelik geliştirme ve teşvik projesi kapsamında gerçekleştiren ziyaretle iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması amaçlanıyor.
İzmir İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası, mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerin uluslararasılaşmasına yönelik geliştirme ve teşvik projesi kapsamında İtalya'da Torino ve Pavia Ticaret Odalarına iki ziyaret gerçekleştirdi.
Torino'daki ilk toplantıya, Torino Ticaret Odası Başkanı Dario Gallina, İzmir İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Pietro Alba, Genel Sekreter Eren Alpar, Torino Ticaret Odası Rekabetçiliği Geliştirme ve Uluslararasılaşma Sorumluları Giovanni Pischedda ve Sonia Naretto katıldı. Pavia Ticaret Odası'ndaki toplantıda ise Başkan Giovanni Merlino, Genel Sekreter Enrico Ciabatti ve Pavia Sviluppo'nun operasyon direktörü Danilo Rossini yer aldı.
ORTAK PROJELERLE TİCARETİ ARTIRACAKLAR
Toplantıları değerlendiren Pietro Alba, Torino ve Pavia şehirlerinin Ticaret Odalarında öncelikli sektörler ve bu sektörlerde uluslararasılaşma projelerinde İzmir İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası'nın işbirliği ve aktif katılımını konuştuklarını söyledi.
İşbirliğinin nasıl ve ne şekilde yapılabileceğini masaya yatırdıklarını belirten Alba, “Pavia Ticaret Odası’na yapılan ziyarette, Başkan Merlino ve Genel Sekreter Enrico Ciabatti aracılığı ile Odamızın etkinliklerine büyük ilgi gösteren bazı yerel girişimcilerle tanışma fırsatı bulduk. Genel sekreterlerimizin operasyonel yolları başlatmak için sonraki toplantıları planlamalarına karar verdik. Her iki Ticaret Odasına da ayırdıkları zaman ve misafirperverlikleri için tekrar teşekkür ederiz. Ziyaretlerimiz ve ardından yapılacak toplantıların iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılmasına katkı sağlayacağına inancım tam” dedi.
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