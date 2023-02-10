İzmir’e gelecek depremzedelere konaklama ve psikolojik destek verilecek
İzmir Büyükşehir Belediyesi, afet bölgesindeki çalışmaların yanı sıra kente gelecek depremzedeleri misafir etmek için de hazırlıklarını sürdürüyor. İlk olarak İZELMAN Buca Sosyal Tesisleri’nin kapıları açılacak. Tesiste psiko-sosyal destek de sağlanacak.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen deprem için bölgeye desteklerini sürdürürken, İzmir’e gelecek depremzedeler için de hazırlıklarını sürdürüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 18 oda ve 108 kişi kapasiteli İZELMAN Buca Sosyal Tesisleri hazırlandı. Afet bölgesinden İzmir’e ulaşan depremzedelere internet, ısınma, sıcak su, yemekhane ve çamaşırhane hizmeti sunulacak. Tesise gelmek isteyen yurttaşlar, 552. 913 00 81 numaralı telefondan bilgi alabilecek. Depremzedeler için psiko-sosyal destek de sağlanacak.İzmir’e gelecek depremzedeler için konaklama ve psikolojik destek
İzmir Büyükşehir Belediyesi, afet bölgesindeki çalışmaların yanı sıra kente gelecek depremzedeleri misafir etmek için de hazırlıklarını sürdürüyor. İlk olarak İZELMAN Buca Sosyal Tesisleri’nin kapıları açılacak. Tesiste psiko-sosyal destek de sağlanacak.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen deprem için bölgeye desteklerini sürdürürken, İzmir’e gelecek depremzedeler için de hazırlıklarını sürdürüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 18 oda ve 108 kişi kapasiteli İZELMAN Buca Sosyal Tesisleri hazırlandı. Afet bölgesinden İzmir’e ulaşan depremzedelere internet, ısınma, sıcak su, yemekhane ve çamaşırhane hizmeti sunulacak. Tesise gelmek isteyen yurttaşlar, 552. 913 00 81 numaralı telefondan bilgi alabilecek. Depremzedeler için psiko-sosyal destek de sağlanacak.
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