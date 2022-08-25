İzmirim kart başvuruları artık her yerde

25 Ağustos 2022 Perşembe, 11:17

İzmirim Kart hizmetlerini yürüten İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İzmir Teknoloji ve İnovasyon Şirketi (İZTEK), hizmetlerini kentin dört bir yanında verilebilmesi için atağa geçti. Daha önce Konak’taki İzmirim Kart Merkezi’nde verilen hizmet; son üç yılda kent merkezinin yanı sıra çevre ilçelerde de yaygınlaştırıldı.

KONAK’A GELMEYE GEREK YOK

İZTEK Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, vatandaşların, Konak’a gelmek zorunda kalmadan, ikâmet ettikleri yerlerde ya da yakınlarındaki başvuru merkezlerinde işlemlerini kolayca yapabildiğini söyledi. Bugünlerde ilk ve orta dereceli okulların yanı sıra üniversitelerde de kayıt döneminin devam ettiğine dikkat çeken Mutlu, şöyle konuştu: “İzmirim Kart merkezlerimizde; Öğrenci, Öğretmen, 60 Yaş, 65 Yaş ve Engelli İzmirim Kart işlemlerini yapıyoruz. Okullara kayıt dönemi olduğu için Öğrenci İzmirim Kart işlemleri son derece yoğunlaştı. Öğrencilerimiz, kentin dört bir yanındaki İzmirim Kart başvuru noktalarında işlemlerini kolayca yaptırabilir. Böylece özellikle Konak Kart Merkezi’nde yığılmaları önlemiş oluruz.”

İŞTE KART BAŞVURU MERKEZLERİ

Kent merkezindeki İzmirim Kart başvuru merkezleri şu şekilde;

• Konak

• Üçyol Metro İstasyonu çıkışı

• Fahrettin Altay Aktarma

• Bornova Metro Aktarma

• Bostanlı İskele

• Şirinyer Aktarma

• Otogar

Şahsen ya da www.izmirimkart.com.tr adresi üzerinden başvuru yapılabiliyor. Şahsen başvuranların kartları hemen basılıp veriliyor. İnternet başvurularında da kartlar istenen merkezden aynı gün elden teslim ediliyor. Kent merkezindeki başvuru noktalarının adreslerine, https://www.izmirimkart.com.tr/tr/KartBasvuruMerkezleri linkinden ulaşılabilir.

ÇEVRE İLÇELERDE DE BAŞVURULUYOR

Çevre ilçelerde İzmirim Kart başvurusu alınan noktalar ise şunlar:

• İzmir Büyükşehir Belediyesi Menemen Yerel Hizmetler Birimi: Hafta içi günlerde şahsi başvuru alınıyor ve kartlar hemen teslim ediliyor.

• Torbalı Yerel Hizmetler Birimi: Salı, çarşamba ve perşembe günleri şahsi başvuru alınıyor ve kartlar hemen teslim ediliyor.

• Ödemiş Yerel Hizmetler Birimi: Hafta içi her gün başvuru alınıyor. Kartlar en kısa sürede hazırlanıp elden teslim ediliyor.

• Çeşme, Karaburun, Urla, Kemalpaşa, Menderes ve Tire yerel hizmetler birimlerinde de İzmirim Kart başvuruları alınıyor. Kartlar, Konak’ta hazırlanıp birkaç iş günü içinde sahiplerine elden teslim ediliyor.