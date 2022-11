İzmir’in başkanlarından sürdürülebilirlik taahhüdü

29 Kasım 2022 Salı, 14:15

İzmir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde 2019’da kurulan İzmir Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Ağı’nın (SKGA) organize ettiği “İlçe Sürdürülebilirlik Ofisleri Çalıştayı” başladı. Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi’nde iki gün sürecek çalıştayın açılışını İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer yaptı. Çalıştayda Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton, İzmir SGKA Genel Koordinatörü ve Başkan Danışmanı Ruhisu Can Al, İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) Genel Sekreteri Mehmet Yavuz ve ilçe belediye başkanları, sürdürülebilirlik ofisi temsilcilerinin yanı sıra akademisyenler, UNDP, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Ağı (UCLG-MEWA), İZKA gibi sürdürülebilir kalkınma odaklı çalışan kurumlar ile Ege Sanayici ve İş İnsan ları Derneği (ESİAD), Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) gibi kuruluşların temsilcileri yer aldı.

Programda ayrıca “Sürdürülebilirlik Taahhüdü” imzalandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer başta olmak üzere ilçe belediye başkanları da kent yönetimlerinde sürdürülebilirlik kriterlerine uyacaklarını taahhüt etti.

“DOĞAYLA UYUMLU BİR ŞEHİR İNŞA ETMEYE KARARLIYIZ”

Çalıştayın açılışında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, savaşlar, terör, açlık ve iklim krizinin etkilerine değindi. Doğayla uyumlu bir şehir inşa etmeye kararlı olduklarını söyleyen Başkan Soyer, 2020-2024 stratejik planında tüm bu yaşanan krizleri göz önünde bulunduran bir yaklaşım ortaya koyduklarını iletti. Soyer, “Birleşmiş Milletlerin 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi’nin yanında, İzmir’in mevcut durumu ve koşullarına uygun 10 hedefe daha stratejimizde yer vererek kısa vadeli çözümlerle birlikte yapısal değişimleri de odağımıza aldık. Amacımız, İzmir’i gezegenimizdeki yaşam ağının ayrılmaz bir parçası olarak hareket eden bir şehir haline getirmek. Kır ve kent alanları arasında güçlü mekansal, toplumsal ve ekonomik ilişkiler kurmak. Böylelikle geçmişimiz ve geleceğimiz arasındaki adaleti g& uuml;vence altına almak” dedi.

“İZMİR DEKLARASYONU DÜNYAYA İLHAM VERDİ”

İzmir’in 8 bin 500 yıllık tarihi mirası, kadim kırsal kültürü ve Akdeniz şehirlerinin binlerce yıllık etkileşiminin yaşanan bu krizlerin çözümünde anahtar bir kelime olan uyumu ortaya çıkardığını ifade eden Soyer, konuşmasını şöyle sürdürdü:

Geçtiğimiz yıl İzmir’de ev sahipliği yaptığımız Dünya Belediyeler Birliği’nin Kültür Zirvesi’nde işte bu anahtar kelimeyi temel alan bir sonuç bildirgesi yayımlandı. İzmir Deklarasyonu, İzmir’den dünyaya ilham olacak yeni bir kavram ortaya koydu: Döngüsel kültür. Doğayla, birbirimizle, geçmişimizle ve gelecekle uyumu temel alan döngüsel kültür kavramı gün geçtikçe daha çok taşları yerlerine oturtuyor. Dünyada ilk defa İzmir’de uyguladığımız Cittaslow Metropol kavramı özünü döngüsel kültürden alıyor ve şehirlerimizi yeniden içinde dinlenebileceğimiz bir yuvaya dönüştürmeyi hedefliyor. Bu yepyeni yaklaşımla refahın herkes için adil bir şekilde büyüdüğü geleceğin şehirlerini yaratmak için çalışıyoruz” diye konuştu.

SOYER YAPILANLARI ANLATTI

Stratejik plan doğrultusunda yaptıkları çalışmaları da aktaran Soyer, “ İzmir Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Ağı’nı kurduk ve 25 ilçe belediyemizdeki Sürdürülebilirlik Ofisleri aracılığı ile bu hedeflerin yerelleştirilmesi çalışmalarımıza güç verdik. İzmir Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Ağı tarafından, Türkiye’de büyükşehir ölçeğinde bir ilk olan Gönüllü Yerel Değerlendirme Raporları hazırlandı. Şehrin gerçekliğini açık bir şekilde yansıtan bu raporlar, kentler arası iletişimin ve uyumun güçlenmesi yolunda çok önemli bir fırsat yarattı. Böylelikle bugün bizleri buluşturan bu kapsamlı çalıştayın koşulları oluştu. Buluşmamızın amacı, sürdürülebilir gelişme hedeflerinin yerelleştirilmesi için çalışan tüm paydaşlar arasındaki uyumu büyütmek. Geçtiğ imiz haftalarda Avrupa Akdeniz Bölgesel ve Yerel Meclisi-Arlem Genel Kurulu’na İzmir’de ev sahipliği yaptık. Burada Akdeniz şehirlerinden başlamak üzere bir Döngüsel Kültür Kentleri İttifakı kurmak için uluslararası kamuoyuna bir çağrıda bulunduk. Çağrımız, Arlem ve ICLEI aracılığıyla COP 27 İklim Zirvesi’nde de tartışıldı, konuşuldu. Dünyanın ilk Cittaslow Metropolü olan İzmir, Akdeniz’in ve dünyanın diğer kentleriyle birlikte bu konudaki mücadelesini büyütecek. Bu mücadelemizi besleyen, yerelden bize güç veren şey ise İzmir’de hep birlikte başlattığımız ve her geçen gün çok sayıda paydaşımızın desteğiyle büyüyen Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Ağı. Bu çok değerli adımların atılmasına destek veren tüm belediye başkanlarımıza, Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Ağı’nın diğer tüm pa ydaşlarına, İlçe Sürdürülebilirlik Ofisleri’nin değerli çalışanlarına ve Strateji Geliştirme Dairesi Başkalığımıza yürekten şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

“BU SÜREÇ DÜNYAYLA ENTEGRE OLMANIZA İMKAN VERECEK”

İlçe belediye başkanlarına da seslenen Başkan Soyer, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Bu süreç sadece kendinizi sınamak anlamına gelmiyor. Aynı zamanda dünyayla entegre olmanıza imkan verecek ve dünyayla çok daha yakın temaslar kurmanıza fırsat verecek bir zemin oluşturacak. Hem kendi yaptığınız çalışmaları dünya ölçeğinde farklı bir perspektiften görme imkanı bulacaksınız hem yaptığınız çalışmaların ölçülebilirliği ve görünürlüğü çok daha fazla artmış olacak. Kabuğu içinde yaşayan kentler olmaktan çıkıp dünyayla çok daha entegre olmuş ve birlikte aynı hedef için mücadele eden bir dayanışma zemini yaratmış olacağız. Bu iki günlük çalıştayın tüm katılımcılara ilham vermesini, tüm katılımcılar için zihin açıcı olmasını diliyorum.”

AL: TUNÇ BAŞKANIMIZ OLMASAYDI BUGÜNLERE ULAŞMAK HİÇ DE KOLAY OLMAYABİLİRDİ

Sürdürülebilirliğin küresel gündemin en üst sıralarında yer alan başlıklarından birisi olduğunu aktaran İzmir SGKA Genel Koordinatörü ve Başkan Danışmanı Ruhisu Can Al, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in Seferihisar Belediye Başkanı olduğu dönemden itibaren taşıdığı vizyonun kendilerine yol gösterdiğini ifade etti. Al, “Tunç Başkanımız olmasaydı bugünlere ulaşmak hiç de kolay olmayabilirdi. Başkanımızın o günlerden inandığı ‘dünya değişirken sessiz kalamayız’ dediği anlamlı süreç bizi bu noktalara getirdi” dedi.

VİNTON: İZMİR’DE OLMAK HER ZAMAN MEMNUNİYET VERİCİ BİR ŞEY

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton, “Bizler için İzmir’de olmak her zaman memnuniyet verici bir şey. Sürdürülebilirliğin yerelleşmesinde her zaman öncü olan bir kent bizim açımızdan. Tunç Bey’i her dinlediğimde sürdürülebilirliğin nasıl yerelleşeceğine dair oldukça yararlı fikirler öğreniyorum. Bu süreçte ilçe belediyelerinden Büyükşehir Belediyesi’ne kadar hep birlikte ortak çalışma ürünü olarak bir kılavuzu ortaya çıkarmış olduk. Sürdürülebilir kalkınmayla sağlıklı bir gezegen, mutlu insanlar, müreffeh toplum yaratma amacı taşıyoruz” diye konuştu.

TAAHHÜTTE ŞU İFADELER YER ALDI:

“İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak;

Birleşmiş Milletlere üye ülkeler tarafından 2030 sonuna kadar ulaşılmak istenen küresel amaçlar; ekosistemi-gezegeni, ekonomiyi ve toplumu gözetmektedir. 17 küresel Sürdürülebilir Kalkınma Amacı çerçevesinde hareket etmek, yaptığımız ve yapmayı planladığımız projeler, iş ve eylemlerde bu amaçlarla uyumu gözetmek, hem yerel yöneticisi olduğum kente ve topluma, hem de gezegene karşı sorumluluğumdur.

Bu sorumluluk bilinciyle;

Belediyemizin çalışmalarını, plan ve projelerini Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile uyumlaştırarak yürütmek için;

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının kendi ilçemde farkındalığının artırılması ve yaygınlaştırılması için;

Çevresel, ekonomik ve toplumsal hedefleri içeren 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacının yerelleştirilmesi yönünde ilçemde diğer sivil toplum kuruluşları ve kurumlarla paydaşlık ilişkisi kurarak birlikte hareket etmek için;

Küresel amaçlara uyum ve kriterlerin takibi ve izlemesinin yapılması amacıyla Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Ağı ile birlikte oluşturulan İlçe Sürdürülebilirlik Ofisimizin insan kaynağını ve çalışma kapasitesini geliştirerek, doğrudan başkanlığa bağlı çalışmasını ve düzenli sürdürülebilirlik raporlarının hazırlanmasını sağlamak için;

Yukarıda detaylarıyla tarif edilmiş olan Küresel Amaçların yerelleştirilmesi için çalışacağımı taahhüt ediyorum”

İMZA ATANLAR!

Protokole Başkan Soyer ile Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, Beydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar, Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, Menderes Belediye Başkanı Erkan Özkan, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu adına Belediye Başkan Yardımcısı Aykut Kolatar, Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç imza attı.