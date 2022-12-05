İzmir’in göbeğinde öğrencilerin ‘korku tüneli’

05 Aralık 2022 Pazartesi, 13:54

İzmir’in Konak ilçesindeki Sakarya Mahallesi 826 Sokak yer alan İsmet Paşa İlkokulu'nun yanındaki SİT alanı içerisinde bulunan tescilli metruk bina, 30 Ekim İzmir derpreminde hasar aldı. O dönem çelik konstrüksiyon kafesle koruma altına alınan metruk binanın bir bölümü eylül ayında koruma kafesi ile birlikte yıkıldı.

Mahalle sakinlerinin başvurusuyla Konak Belediyesi'nce bir süre kullanıma kapatılan sokağa, çelik konstrüksiyon ile tüp geçit yapıldı. Hasarlı binanın girişleri de demir parmaklıklarla kapatıldı. Yıkılma tehlikesi devam eden metruk binanın bulunduğu sokak ise yeniden kullanıma açıldı.

“FACİA OLABİLİRDİ”

Binanın yıkılma tehlikesi olduğunu söyleyen Sakarya Mahallesi muhtarı Abdülmenaf Turşak, "Okullar açılmadan bir hafta önce 04.30 sıralarında bina yıkıldı. Okul açık değildi, saat geç olduğu için çevrede kimse yoktu. O gün burada büyük bir faciadan dönüldü. Bu okulda yaklaşık 700 öğrenci eğitim görüyor. Yedi mahalleye bağlı tek okul. Bu nedenle eğitim alan öğrenci sayısı fazla. Binanın kontrollü bir şekilde yıkılması için Anıtlar Kurulu'ndan karar çıkması gerekiyor. Konuyla ilgili belediyeye başvuru yaptık. Birtakım önlemler alınsa da bina ile okul bahçesi arasındaki mesafe çok az. Herhangi bir olumsuzlukta okul bahçesine yıkılmasından, öğrencilerin zarar görmesinden korkuyoruz" diye konuştu.

İsmet Paşa İlkokulu'nda iki çocuğunun eğitim aldığını dile getiren velilerden Cuma Şemin, binanın yıkılma ihtimali nedeniyle tedirgin olduklarını söyledi. Çelik tünelden geçerken bile korku yaşadıklarını belirten Şemin, binanın en kısa sürede kontrollü bir şekilde yıkılmasını istediklerini söyledi.