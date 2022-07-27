İzmir'in ilçeleri! İzmir'in kaç ilçesi var? İzmir'in ilçe nüfusları kaç? İzmir ilçe belediyeleri hangi partiden?

BERGAMA

Bergama,Selçuk ilçesi ile birlikte İzmir'de kültürel turizmin iki temsilcisinden birisi sayılmaktadır. İlçenin merkezinde kurulu Pergamon antik kenti Helenistik dönemin kültür, bilim ve sanat merkezi olarak önem taşır. En önemli bitki örtüsü fıstık çamı ve pamuk bitkisidir. İl merkezine uzaklığı 103 km'dir

2021 yılında yapılan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre ilçenin toplam nüfusu 104.980 kişidir. 2019 yerel seçimlerinde Hakan Koştu AKP'nin adayı olarak %48,79 oy oranı ile belediye başkanı seçildi.