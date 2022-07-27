İzmir'in ilçeleri! İzmir'in kaç ilçesi var? İzmir'in ilçe nüfusları kaç? İzmir ilçe belediyeleri hangi partiden?
İzmir, Türkiye'de Ege Bölgesi'nde yer alan, ülkenin nüfus bakımından en kalabalık üçüncü şehridir. Nüfusu 2021 itibarıyla 4.425.789 kişidir. Yüzölçümü olarak ülkenin yirmi üçüncü büyük ilidir.
İzmir'in 30 ilçesi bulunur. İzmir'in ilçeleri; Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bergama, Beydağ, Bornova, Buca, Çeşme, Çiğli, Dikili, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karaburun, Karşıyaka, Kemalpaşa, Kınık, Kiraz, Konak, Menderes, Menemen, Narlıdere, Ödemiş, Seferihisar, Selçuk, Tire, Torbalı ve Urla'dır.
ALİAĞA
İzmir'in kuzeyinde, Çandarlı Körfezi'nin kıyısında konumlanan Aliağa'nın yüzölçümü 379 km2'dir. Aliağa nüfusu 2020 yılına göre 101.242'dir. Menemen ilçesine bağlı iken 1982'de ilçe yapılmıştır. Aliağa'da eski yıllarda tarım ana ekonomik faaliyet kolu iken, devlet ve özel sektör yatırımlarıyla sanayi ve liman kentine dönüşmüştür.
2019 yerel seçimlerinde Serkan Acar MHP'nin adayı olarak %51,26 oy oranı ile belediye başkanı seçildi.
BALÇOVA
İzmir merkeze 8 kilometre uzaklıktadır. İlçe merkezinin yayılım alanının denizden uzaklığı 20 ila 80 metre arasında değişmektedir. İlçenin havaalanına uzaklığı ise 18 kilometredir. Balçova, anakent sınırları içerisinde yer alır. İlçe denize yakın yani kuzey tarafa kurulmuştur. Güney tarafı ise orman ve dağlarla kaplıdır. Yüzölçümü 16 km2 olup nüfus yoğunluğu 3.229'dur. Konak ilçesine bağlıyken 3 Haziran 1992 tarihli 3806 sayılı kanunla ilçe olmuştur.
2019 yerel seçimlerinde Fatma Çalkaya CHP'nin adayı olarak %67,22 oy oranı ile belediye başkanı seçildi.
BAYINDIR
İzmir'in 78 km doğusunda yer alan Bayındır'ın yüzölçümü 548 km2'dir.İlçe, merkezi dâhil 59 mahalleden meydana gelmektedir 2021 yılında yapılan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre ilçenin toplam nüfusu 40.049 kişidir.
2019 yerel seçimlerinde Uğur Demirezen AKP'nin adayı olarak %58,03 oy oranı ile belediye başkanı seçildi.
BAYRAKLI
Bayraklı'nın yüzölçümü 30 km2'dir. 5747 sayılı Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun'a göre, Bayraklı 6 Mart 2008 tarihinde İzmir'in ilçesi oldu. 2021 yılında yapılan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre ilçenin toplam nüfusu 296.839 kişidir.
2019 yerel seçimlerinde Serdar Sandal CHP'nin adayı olarak %55,11 oy oranı ile belediye başkanı seçildi.
BERGAMA
Bergama,Selçuk ilçesi ile birlikte İzmir'de kültürel turizmin iki temsilcisinden birisi sayılmaktadır. İlçenin merkezinde kurulu Pergamon antik kenti Helenistik dönemin kültür, bilim ve sanat merkezi olarak önem taşır. En önemli bitki örtüsü fıstık çamı ve pamuk bitkisidir. İl merkezine uzaklığı 103 km'dir
2021 yılında yapılan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre ilçenin toplam nüfusu 104.980 kişidir. 2019 yerel seçimlerinde Hakan Koştu AKP'nin adayı olarak %48,79 oy oranı ile belediye başkanı seçildi.
BEYDAĞ
İzmir'in güneydoğusunda yer alan Beydağ'ın il merkezine uzaklığı 142 km'dir. İlçenin yüzölçümü 172 km²'dir. 2021 yılında yapılan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre ilçenin toplam nüfusu 12.197 kişidir.
2019 yerel seçimlerinde Feridun Yılmazlar CHP'nin adayı olarak %50,50 oy oranı ile belediye başkanı seçildi.
BORNOVA
Bornova, İzmir kent merkezinin 8 km kuzeydoğusunda, İzmir Körfezi'nden 3 km doğudadır. Belediye teşkilatı 1882 yılında kurulmuş, 1957 yılında ilçe hâline gelmiştir. Yüzölçümü 220 km²'dir. 2021 yılında yapılan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre ilçenin toplam nüfusu 452.867 kişidir.
2019 yerel seçimlerinde Mustafa İduğ CHP'nin adayı olarak %57,56 oy oranı ile belediye başkanı seçildi.
BUCA
Buca, nüfus bakımından İzmir'in en büyük ilçesidir. Nüfusu 510.695 kişidir. Buca'da antik çağdan bu yana bir yerleşimin olduğu bilinmektedir. Buca, İzmir'in 9 kilometre güneydoğusunda kurulmuştur. Nif Dağı'nın güney eteklerine yerleşmiştir. Yüzölçümü 178 kilometrekaredir. 2021 yılında yapılan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre ilçenin toplam nüfusu 517.963 kişidir.
2019 yerel seçimlerinde Erhan Kılıç CHP'nin adayı olarak %49,60 oy oranı ile belediye başkanı seçildi.
ÇEŞME
İlçede ekonomik yapıyı turizm belirlemektedir. İç ve dış turizm açısından ülkenin sayılı merkezlerinden biridir. Yüzölçümü 285 km²'dir Nüfusu 2020 yılı itibarıyla 46.093 kişidir. Tarihteki on iki İyon kolonisinden biridir.
2019 yerel seçimlerinde M.Ekrem Oran CHP'nin adayı olarak %53.72 oy oranı ile belediye başkanı seçildi.
ÇİĞLİ
Çiğlinin yüzölçümü 139 km2'dir. Çiğli ilçesi İzmir merkeze 17 km uzaklıktadır. Yerleşim, 1890 yılı kayıtlarında "Çikli" adıyla geçmekte olup, 1928 yılından beri aynı adı taşımaktadır. İçinde 589.627 tür kuşun barındığı dünya kuşlarının başkenti İzmir Kuş Cenneti Çiğli ve Menemen İlçe sınırları içinde yer almaktadır.
Nüfusu 2021 itibarıyla 209.951 kişidir. 2019 yerel seçimlerinde Selim Utku Gümrükçü CHP'nin adayı olarak 62,08 oy oranı ile belediye başkanı seçildi.
FOÇA
İlçenin yüzölçümü 251 km2'dir. Foça, İzmir il merkezinin yaklaşık 69 km (43 mi) kuzeybatısındadır. İlçenin ayrıca Foça'dan 20 km uzaklıkta kendi belediyesi olan Yeni Foça mahallesi vardır. Foça Adaları'nda yaşayan foklardan adını alan Phokaia, Aiollar tarafından MÖ 11. yüzyılda kuruldu.
Nüfusu 2021 itibarıyla 33.611 kişidir. 2019 yerel seçimlerinde Fatih Gürbüz CHP'nin adayı olarak 56,22 oy oranı ile belediye başkanı seçildi.
GAZİEMİR
İlçenin yüzölçümü 70 km²’dir. 1965'e kadar taşıdığı tarihi ismi Seydiköy'dür. Adnan Menderes Havalimanı, Gaziemir Hava Üssü, Fuar İzmir, Ege Serbest Bölgesi ve Uzay Kampı Türkiye, Gaziemir sınırları içerisinde yer almaktadır. Nüfusu 2021 itibarıyla 137.856 kişidir.
2019 yerel seçimlerinde Halil Arda CHP'nin adayı olarak 57,09 oy oranı ile belediye başkanı seçildi.
GÜZELBAHÇE
En eski adı Kilizman olan Güzelbahçe 1936'da Kızılbahçe adını alarak Urla'ya bağlı bucak merkezi olmuş, 1954'te belediyeye kavuşmuş, 6 Temmuz 1957'de bugünkü adını almış ve Urla'dan ayrılarak Merkez ilçeye bağlı bucak merkezi olmuştur. 12 Eylül 1980 ihtilali sonrasında belediyenin lağvedilerek İzmir Belediyesi'ne mahalle olarak bağlanması Güzelbahçe'nin gelişimini durdurmuştur.26 Mart 1984 tarihinde oluşan 3030 sayılı yasa sonucu İzmir Büyükşehir Belediyesi kurulmuş, Güzelbahçe büyükşehire bağlı Merkez ilçe belediyesine dahil edilmiştir. 1988 yılında Merkez ilçe belediyesi Konak Belediyesi olarak değişime uğramıştır. 1988-1992 yılları arasında Güzelbahçe Konak ilçe belediyesine bağlı olarak kalmış; 3 Haziran 1992 tarih ve 3806 sayılı yasayla Narlıdere ile birleştirilerek Narlıbahçe adını almıştır. Daha sonra 27 Aralık 1993 gün ve 3949 sayılı yasa ile Narlıbahçe ilçesinin bölünmesiyle ilçe hüviyetini kazanmıştır. Mayıs 1994'te Kavacık'ın Konak ilçesine, Ekim 2001'de Çamtepe'nin Seferihisar ilçesine bağlanmasıyla Güzelbahçe'nin bugünkü sınırları oluştu.Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nin 2021 verisine göre 37.572 kişilik nüfusuyla Güzelbahçe, İzmir'in otuz ilçesi arasında yirmi altıncı sıradadır.
2019 yerel seçimlerinde Özdem Mustafa İnce CHP'nin adayı olarak 70,14 oy oranı ile belediye başkanı seçildi.
KARABAĞLAR
Karabağlar'ın yüzölçümü 89 km2'dir. İzmir'in en eski yerleşim yerlerinden olan Karabağlar'ın Emrez ve Aktepe semtleri yaklaşık iki yüz yıl önce kara üzüm bağlarıyla kaplıydı. Bölgede çok az sayıdaki ailenin bağları, çiftlikleri ve bağ evleri yer alıyordu. 1920'li yıllarda Reşat Nuri Güntekin'in romanlarına konu olan Bozyaka bağlarının, 1970'li yıllara kadar korunduğu biliniyor. Reşat Nuri Güntekin'in Çalıkuşu romanını yazdığı, Bozyaka'daki evi de geçtiğimiz yıllarda yazarın isminin verildiği bir kitaplığa dönüştürüldü.
Nüfusu 2021 itibarıyla 478.788 kişidir. 2019 yerel seçimlerinde Muhittin Selvitopu CHP'nin adayı olarak 54,00 oy oranı ile belediye başkanı seçildi.
KARABURUN
Karaburun'un İzmir il merkezine uzaklığı 106 km'dir. Yüzölçümü 421 km2'dir. Karaburun Yarımadası'nda bulunan ilçe, nüfus bakımından İzmir'in en küçük ilçesidir.
Nüfusu 2021 itibarıyla 11.927 kişidir. 2019 yerel seçimlerinde İlkay Girgin Erdoğan CHP'nin adayı olarak %49,28 oy oranı ile belediye başkanı seçildi.
KARŞIYAKA
Yerleşim alanı İzmir şehir merkezinin karşısında bulunması sebebiyle Karşıyaka adını almıştır. 19. yüzyıl Batı kaynaklarında Kordelio adı altında anılmıştır.Karşıyaka, 1865 yılında İzmir-Menemen demiryolunun hizmete girmesiyle yerleşime açılmış ve özellikle 1874 sonrasında İzmir merkez (Konak) ile vapur seferlerinin başlatılmasıyla gelişmiş bir yerleşim yeridir. 2008'de ilçenin doğusundaki bazı mahalleler yeni kurulan Bayraklı ilçesine bağlandı. Karşıyaka, İzmir Körfezi'nin kuzeyinde yaklaşık 51 km2'lik bir alana yerleşmiştir. İlçe nüfusu 2020 yılı itibarıyla 350.100 kişidir.
2019 yerel seçimlerinde Cemil Tugay CHP'nin adayı olarak 70.85 oy oranı ile belediye başkanı seçildi.
KEMALPAŞA
Kirazıyla meşhur bu ilçenin eski adı Nif'tir. 9 Eylül 1922 akşamı Mustafa Kemal Paşa'nın bu bölgede konaklamasından dolayı ismi sonradan değiştirilerek Kemalpaşa oldu. İlçe 681 km² yüzölçümü ve 48 mahallesi ile İzmir'in en büyük ilçeleri arasında yer alır.
Nüfusu 2021 itibarıyla 112.049 kişidir. 2019 yerel seçimlerinde Rıdvan Karakayalı CHP'nin adayı olarak %45,71 oy oranı ile belediye başkanı seçildi.
KONAK
İlçenin yüzölçümü 24 km²'diR. Konak'ta yer alan tarihî ve kültürel mekânlara Agora, İzmir Saat Kulesi, Kadifekale, Kemeraltı, Kültürpark, Tarihî Asansör, Tarihî Havagazı Fabrikası ve Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi örnek verilebilir. 6 Mart 2008 tarihinde kabul edilen 5747 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla Konak ilçesinden 55 mahalle ve 2 köy Karabağlar ilçesine bağlanmıştır.
Nüfusu 2021 itibarıyla 336.545 kişidir. 2019 yerel seçimlerinde Abdül Batur CHP'nin adayı olarak 63,21 oy oranı ile belediye başkanı seçildi.
KINIK
İlçe adını Oğuz Türkleri'nin Bozoklar kolundan Denizhan'ın oğlu Kınık boyundan alır. İzmir'in 120 km kuzeyinde yer alan Kınık'ın batısında ve kuzeyinde Bergama ilçesi, doğusunda ve güneyinde Manisa ilinin Soma, Akhisar, Saruhanlı ve Yunusemre ilçeleri bulunmaktadır. İlçenin yüzölçümü 479 km²'dir.
Nüfusu 2021 itibarıyla 28.513 kişidir. 2019 yerel seçimlerinde Sadık Doğruer AKP'nin adayı olarak 53,20 oy oranı ile belediye başkanı seçildi.
KİRAZ
İl merkezine uzaklığı 142 km'dir. İlçenin yüzölçümü 573 km²'dir. İlçenin tarihini yansıtan başlıca eserler arasında Hisar Kalesi, Yağlar Kalesi, Kayacık Hisar Kalesi sayılabilir. İlçede bulunan Aydınoğlu Camii, Suludere Camii ve Hamamı Osmanlı dönemi MS 1300 yıllarında Türkler Keleş adını vermişlerdir. Daha sonra cumhuriyet döneminde Kiraz adını almıştır.
Nüfusu 2021 itibarıyla 43.674 kişidir. 2019 yerel seçimlerinde Saliha Özçınar Şengül AKP'nin adayı olarak 47,33 oy oranı ile belediye başkanı seçildi.
MENDERES
Yerleşimin adı, 1467 yılı kayıtlarında Cumaovası, 1665 yılı kayıtlarında ise Cumaabad olarak geçmektedir. Daha önceleri Cumaovası bucak merkezi bir köy iken, 9 Şubat 1950'de Karakuyu köyü ile birleşerek belediye statüsü aldı ve beldeye dönüştü. 4 Temmuz 1987'de resmi gazetede yayımlanan kanun ile Menderes adını alarak ilçe statüsüne kavuştu. Nüfusu 2021 yılı itibarıyla 104.147 kişidir. İl merkezine uzaklığı 20 km, yüzölçümü 777 km²’dir.
Nüfusu 2021 itibarıyla 104.147 kişidir. 2019 yerel seçimlerinde Mustafa Kayalar CHP'nin adayı olarak 55,66 oy oranı ile belediye başkanı seçildi.
MENEMEN
İzmir'in kuzeyinde yer alan Menemen, il merkezine 33 km uzaklıktadır. Yüzölçümü 573 km2'dir. Nüfusu 2020 yılı itibarıyla 186.182 kişidir. 16 Haziran 1919 günü, işgal esnasında halka itidal telkin etmiş bulunan Menemen Kaymakamı Kemal Bey ve maiyetindeki 6 jandarma şehit edilmiştir. 17 Haziran 1919 günü Bergama baskınında hezimete uğrayarak dönmüş bulunan Yunan birliklerinin Menemen'de gerçekleştirdikleri, muhtemelen 1000'e yakın kişinin bir gün içinde öldürüldüğü katliam Ege Bölgesi'de işgal döneminin en kara sayfalarından birini oluşturmuştur.
İşgale rağmen Menemenli hiçbir zaman Yunan buyruğu altına girmemiş zaman zaman dağlara çıkarak Yunan askeri birliklerine baskınlar yaparak zayiatlar verdirmişlerdir.
Menemen, Türk Kurtuluş Savaşı sonrasında zafer kazanan Türk Ordusu'nun 9 Eylül 1922'de şehre girmesiyle tekrar bağımsızlığına kavuşmuştur. 9 Eylül günü Menemen'in kurtuluş günü kabul edilmiştir.
Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un "zimmet ve irtikap" suçlarından hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmasının ardından belediye başkan vekilliği için yapılan kura çekimini Cumhur İttifakı adayı Aydın Pehlivan kazandı.
NARLIDERE
İlçenin yüzölçümü 50 km2'dir. İlçenin bulunduğu bölgeyi Romalılar Akhilleion diye adlandırmaktadır. Batı Anadolu ve Akdeniz havzasının en eski halklarından olan Luvilerin dilinde "su geçidi, boğaz" anlamlarına gelmektedir. Aynı kelime Osmanlılarda ise Sancak Kale, günümüzde Yeni Kale olarak ifade edilmektedir.
Nüfusu 2021 itibarıyla 63.438 kişidir. 2019 yerel seçimlerinde Ali Engin CHP'nin adayı olarak 79,44 oy oranı ile belediye başkanı seçildi.
ÖDEMİŞ
Ödemiş ilçesinin ismi hakkında pek çok görüş vardır. Kimi görüşlere göre Ödemiş (Yunanca: Οδεμήσιο) ismi Yunanca Eudaimos (Mutluluk) ya da Adamis (Ana Tanrıça) kelimelerinden gelmektedir. Fransız oryantalist Vital Cuinet'in V.La Turquie d’Asie eserine göre bölgenin ismi Teke Türkmenlerine bağlı Ötemiş oymağından gelmektedir. 2020 yılı nüfus verilerine göre toplam nüfusu 133.679'dir. Ödemiş'in il merkezine uzaklığı 113 kilometredir.
2019 yerel seçimlerinde Mehmet Eriş CHP'nin adayı olarak 52,93 oy oranı ile belediye başkanı seçildi.
SEFERİHİSAR
Seferihisar, 1884 yılında ilçe olmuştur.İl merkezine uzaklığı 45 km’dir. Seferihisar ilçesi topraklarında en eski yerleşim yeri Teos olup, burasının MÖ 1000 yıllarında Akalar'dan kaçan Giritliler tarafından kurulduğu ve İyonyalıların bir kenti olduğu bilinmektedir.
2021 yılında yapılan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre ilçenin toplam nüfusu 52.507 kişidir.
2019 yerel seçimlerinde İsmail Yetişkin CHP'nin adayı olarak %54,28 oy oranı ile belediye başkanı seçildi.
SELÇUK
Selçuk, İzmir'in en güneydeki ilçesidir. İzmir il merkezine 74 km mesafededir. Yüzölçümü 317 km2'dir.9 km'lik sahili ile Türkiye'nin en uzun sahillerinden biri olan Pamucak Sahili ilçe merkezinin 9 km batısındadır. İlçedeki başlıca tarihî eserler Artemis Tapınağı (Dünyanın Yedi Harikası'ndan biri), Efes Antik Kenti (UNESCO Dünya Mirası), Meryem Ana Evi ve Kilisesi, St.Jean Kilisesi ve Mezarı, Selçuk (Ayasuluk) Kalesi, İsa Bey Camii, Yedi Uyuyanlar, Bizans Su Kemerleri ve Pollio Su Kemeri'dir.
2021 yılında yapılan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre ilçenin toplam nüfusu 37.689 kişidir.
2019 yerel seçimlerinde Filiz Ceritoğlu Sengel CHP'nin adayı olarak %51,54 oy oranı ile belediye başkanı seçildi.
TİRE
İzmir'in güneydoğusunda yer alan Tire, il merkezine 80 km uzaklıktadır. Yüzölçümü 716 km²'dir. Katip Çelebi (1608-1656) Tire'yi "Eski Taht Şehri" olarak nitelendirirken, 1908 Aydın Vilayeti Salnamesi'nde ilçe "Ulemalar Yatağı" olarak geçmektedir. 1426 yılında kesin olarak Osmanlı Devleti'ne bağlanan Tire, gerek siyasi gerek ekonomik ve gerekse kültürel varlığı nedeniyle Osmanlıların bu kente daha ciddi eğilmelerini sağlamıştır. Bu dönemde yeni kurulan Aydın vilayetinin sancağı da Tire olmuştur. Tire, 1922'de Türk Kurtuluş Savaşının kazanılması ve 1923 yılında Cumhuriyetin ilanı ile 20 Nisan 1924 tarihli sancakların kaldırılması ve yerlerine illerin kurulması kanunu ile yeni kurulan İzmir iline bağlanmıştır.
Nüfusu 2021 yılı itibarıyla 86.758 kişidir. 2019 yerel seçimlerinde Salih Atakan Duran İYİ Parti'nin adayı olarak %46,06 oy oranı ile belediye başkanı seçildi.
TORBALI
İsmini antik çağın ünlü şehirlerinden biri olan Metropolis diğer adıyla Triyanna ya da Tripolisten aldığı rivayet edilen Torbalı, tarihin bilinen devirlerinden beri çeşitli uygarlıkların merkezi durumundadır. İl merkezine uzaklığı 45 km'dir. İlçenin yüzölçümü 577 km²'dir. Torbalı 26 Haziran 1926 tarih ve 387 sayılı Teşkilatı Mülkiye Kanunu ile, ilçe haline getirilmiş, 1927 yılında ise belediyelik olmuştur.
2021 yılında yapılan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre ilçenin toplam nüfusu 201.476 kişidir.
2019 yerel seçimlerinde Ramazan İsmail Uygur CHP'nin adayı olarak 52.49 oy oranı ile belediye başkanı seçildi. Ramazan İsmail Uygur'un 2021 yılında hayatını kaybetmesinin ardından Belediye Meclisi’nde yapılan oylama ile CHP'li Mithat Tekin yeni belediye başkanı oldu.
URLA
Bizans zamanında Bryela (Tanrının Kadını - Meryemana) ismini alan bu kent sonra muhtemelen bir sessiz harf transpozisyonu ile Vourla (Yunanca Sazlık) olarak anılmıştır. Urla ismi muhtemelen bu isimden kaynaklanmıştır.Şehir merkezine 35 km uzaklıkta yer alır. Yüzölçümü 727 km²'dir.
2021 yılında yapılan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre ilçenin toplam nüfusu 72.741 kişidir.
Urla'da 31 Mart 2019'daki yerel seçimlerde CHP'den belediye başkanı seçilen İbrahim Burak Oğuz, FETÖ'ye üye olduğu iddiasıyla 16 Aralık 2019'da tutuklandı ardından da İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldı. Urla Kaymakamı Önder Can kayyum olarak belediye başkanlığı görevine getirildi. Ancak 2020 yılında İçişleri Bakanlığı Önder Can'ı görevden aldı. Kemer Kaymakamı Murtaza Dayanç, Urla Kaymakamı olarak atandı. Dayanç Urla Belediye Başkan Vekili olarak görev yapıyor.
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