İzmir’in merkezi "sit alanı" ilan edildi
İzmir'in Konak ilçesinde altyapı çalışmalarında ortaya çıkan tarihi yerler için "sit alanı" kararı çıkarıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Çankaya semtinde yer alan Smyrna antik kentinin limanı, Osmanlı dönemine ait Çuha Bedesteni ve Mimar Kemalettin Kentsel Sit Alanı "kentsel ve 3. derece arkeolojik sit alanı" oldu.
İzmir'de Konak ilçesinde yapılan altyapı çalışmaları sırasında ortaya çıkan Smyrna antik kentinin limanı ile Kemerlatı sınırları içersinden yer alan Osmanlı dönemine ait Çuha Bedesteni, 3. derece arkeolojik sit alanı olarak tescillendi.
İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre; geçen yıl Konak ilçesinde yürütülen altyapı çalışmaları sırasında gün yüzüne çıkarılan Fevzipaşa Bulvarı'ndaki Smyrna antik kentinin liman kalıntıları ile 1922'deki yangında yok olan Çuha Bedesteni'nin taban döşemesi ve temel izlerinin bulunduğu alanlar 3. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edildi. Bedestenin bulunduğu alan içerisindeki Mimar Kemalettin Kentsel Sit Alanı da "kentsel ve 3. derece arkeolojik sit alanı" olarak değiştirildi.
Video Haberler
- Otomobilini cep telefonu ile takas etti
- Plastik kaplardan yiyecek ve içecek tüketmemeli
- Gaziantep'te pamuk hasadı başladı
- Topluma hizmet dersinde Meriç Nehrinden çöp toplandı
- Sezonun ilk kestanesi, kilosu 250 liradan alındı
- 'Kargo almadın' dediler icra takibi başlattılar
- Endemik kelebeklerinin kanat desenleri elbise oldu
- Sokak hayvanlarına yuva
- 'Talimat' skandalı sonrası bu kez de 'altyazı' utancı!
- Ege'nin lezzetli yemekleri yolcularla buluştu
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Saray Rejimi’nin piyadesi...
- Türban önerisi AKP’yi böldü
- Büyük lokma ye büyük konuşma!
- Kılıçdaroğlu'ndan 'Çelebi' yorumu
- Soylu'nun asıl planı ortaya çıktı
- Metrelerce yükseklikten düştü
- İşte Erdoğan'ın faizden elde ettiği gelir
- Millet İttifakı önde, MHP baraj altı!
- 'Okula dönmesini tavsiye ediyorum'
- Ceza yiyen taksiciden polise tepki çeken sözler