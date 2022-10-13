İzmir’in merkezi "sit alanı" ilan edildi

13 Ekim 2022 Perşembe, 14:17

İzmir'de Konak ilçesinde yapılan altyapı çalışmaları sırasında ortaya çıkan Smyrna antik kentinin limanı ile Kemerlatı sınırları içersinden yer alan Osmanlı dönemine ait Çuha Bedesteni, 3. derece arkeolojik sit alanı olarak tescillendi.

İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre; geçen yıl Konak ilçesinde yürütülen altyapı çalışmaları sırasında gün yüzüne çıkarılan Fevzipaşa Bulvarı'ndaki Smyrna antik kentinin liman kalıntıları ile 1922'deki yangında yok olan Çuha Bedesteni'nin taban döşemesi ve temel izlerinin bulunduğu alanlar 3. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edildi. Bedestenin bulunduğu alan içerisindeki Mimar Kemalettin Kentsel Sit Alanı da "kentsel ve 3. derece arkeolojik sit alanı" olarak değiştirildi.