İzmirliler 92. İEF’de Ata’ya akın etti

Yayınlanma: 03.09.2023 - 11:51

Güncelleme: 03.09.2023 - 11:52

İzmir’in sembolü 92. İzmir Enternasyonal Fuarı, Cumhuriyet’in 100. yılı ve İzmir’in Kurtuluşu’nun 101. yılına özel etkinliklerle unutulmaz izler bıraktı. Cumhuriyet ve Atatürk temalı etkinliklere gençler başta olmak üzere binlerce İzmirli akın ederek uzun kuyruklar oluşturdu.

Kültürpark’ın Lozan kapısı girişine kurulan 100. Yılda Cumhuriyet Tüneli ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Hexagonal Led’li düzenek ile tünel içerisinden geçen ziyaretçiler Cumhuriyet kurgulu prodüksiyonda Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının verdiği Milli Mücadele’den Cumhuriyet devrimlerine kadar geçen tüm süreci izledi. İzmir Büyükşehir Belediyesi standında yer alan Cumhuriyet Masası’nda İzmirliler 100. yıl için açılan anı defterini imzaladı.

YAPAY ZEKA İLE ATATÜRK RESMİ

Fuarın açıldığı ilk andan itibaren büyük ilgi gören etkinliklerden biri ise Pakistan Pavyonu’nda kurulan Yapay Zeka ile Atatürk standı oldu. Ziyaretçilerin anlık olarak yüzlerinin fotoğrafının çekildiği, Atatürk ile günümüzde veya farklı bir zaman diliminde yapay zeka aracılığı ile bir araya getirildiği standa fuar ziyaretçileri akın etti. Pakistan Pavyonu'nda Atatürk ile fotoğraf çektirmek isteyen ziyaretçiler fuarın açıldığı ilk dakikalardan itibaren yoğun kuyruklar oluşturdu. Fuarın ilk iki gününde 2 binin üzerinde fotoğraf karesi oluşturuldu.

“ATATÜRK 100. YILDA BİZİMLE BİRLİKTE”

Proje hakkında bilgi veren Atatürk ile Yapay Zeka etkinliğinin Koordinatörü Emre İnal, “İlk günden itibaren her yaş kitlesinden çok yoğun bir katılım var. Vatandaşlarımız Atatürk ve yapay zeka konseptine çok ilgi gösteriyor. Biz burada bir Server (sunucu) oluşturduk. Bu sistemin içerisinde üç tane kullandığımız yapay zeka var. İki tanesi yapay zeka oluşturma bir tanesi de yüz tarama işlemi yapıyor. Gelen misafirlerimizin görsellerini çekiyoruz. Bu fotoğraflarda misafirlerimizin yüz hatlarının çıkması çok önemli. Atatürk’ü subaylık döneminden Cumhuriyet dönemine kadar internet üzerinde tarattık ve yapay zekayı bu konuda eğittik. Biz Atatürk geçmiş dönemde de günümüzde de nasıl olabilirdi konseptiyle yola çıktığımız için hem dönem fotoğraflarını çıkartabiliyoruz hem de Atatürk Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılında bizimle birlikte olabilseydi fotoğrafları nasıl olurdu temasını kullanıyoruz” diye konuştu.

“HAYALİMİZ GERÇEK OLDU”

Atatürk ve 100.Yılında Cumhuriyet temalı etkinliklere katılan yurttaşlar ise görüşlerin şu sözlerle aktardı:

Fatih Yıldırımlar: “Biz bu proje için özellikle buraya geldik. Çocuklarımız için de güzel bir anı oldu. Çok beğendik. Çok da güzel bir uygulama olmuş, çok gerçekçi. Bizim zamanımız daha ilkeldi. Şimdi çok güzel bir teknoloji var. Çocuklar için eskiden bu kadar aktivite yoktu. Bu kadar güzel aktivitelerin olması bizleri sevindirdi açıkçası.”

Dilek Yıldırımlar: “Çok beğendik. Kızlarımız hayran kaldı. Televizyonlarda görüyorduk bu uygulamayı, çok beğeniyorduk. Şimdi İzmir’de bunu görmek bizleri çok mutlu etti. Bir hayalimiz gerçek oldu. Fuarı daha fazla keşfedeceğiz.”

Rumeysa Yavuz: “Çok faydalı bence böyle bir uygulama. Teknolojinin bize sağladığı bu imkan müthiş bir şey. Çok mutluyuz. Atatürk’le fotoğrafımız olsun çok isterdik.”

“İZMİR’İN CUMHURİYET’İN 100.YIL KUTLAMALARININ BİR PROVASI”

Emrah Canıtez: “Ben iki gündür bu fuara geliyorum. Çok büyük bir ilgi var. Benim dikkatimi çeken en önemli konu Atatürk ve Cumhuriyet teması oldu. Günümüzde Atatürk’ü tartışanlara bir cevap olmuş. Fuara ilk girdiğimizde bir tünelle karşılaşıyoruz. Cumhuriyetin kazanımları, Cumhuriyet temalı anlatımlar oluyor. Atatürk ile yapay zeka üzerinden fotoğraf çekiliyoruz. Çok hoşuma gitti. Buradaki etkinlikler İzmir’in Cumhuriyetin 100. yıl kutlamalarının bir provası olmuş. Ben hepsine katılmaya çalışıyorum. Atatürk stantlarının önünde kuyruklar oluyor. Tüm gençleri de davet ediyorum. Şu an ekonomik olarak darboğazdayız. Bu kadar güzel etkinlikleri burada görmek çok güzel.”