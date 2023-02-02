İzmit'te tünelde 4 araç çarpıştı: Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

İzmit'te D-100 yolu Seka Tüneli’nde 4 aracın karıştığı zincirleme kaza nedeniyle kent trafiği kilitlendi. İstanbul yönü tünel geçişi trafiğe kapanınca kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

DHA
Yayınlanma: 02 Şubat 2023 - 14:41
İzmit'te tünelde 4 araç çarpıştı: Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu
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D-100 yolu İzmit Seka Tüneli’nde İstanbul yönüne giden Metin Aslan yönetimindeki tanker, Muhammed Ünal yönetimindeki otomobile çarptı.

Arkadan gelen Kazım Venedik idaresindeki tanker ve Safi Orta idaresindeki otomobil de kazaya karıştı.

İhbarla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde, kazada yaralanan olmadığı belirlendi.

Kaza nedeniyle tünel geçişi trafiğe kapanırken, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

D-100 yolundaki araçlar yan yola yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, kaza yapan araçlardan yola mazot dökülmesi nedeniyle köpük döktü.

Araçların yoldan kaldırılması ve temizlik çalışmaları devam ederken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


İzmit tünel kaza otomobil

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