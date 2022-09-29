İZSU, Çiğli AOSB deresini temizledi

29 Eylül 2022 Perşembe, 14:51

İZSU Genel Müdürlüğü, körfezi besleyen ana derelerden olan Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) deresinde her yıl periyodik olarak yaptığı temizlik çalışmalarını sürdürdü. Çalışma kapsamında her türlü evsel, hayvansal ve tarımsal atık dere yatağından çıkarılıyor. Derenin batık kısımlarında kalan ve kötü kokuya sebebiyet veren atıklar temizlenerek bölgede koku oluşmasının da önüne geçiliyor.

460 KAMYON ATIK MALZEME

İzmir halkını daha yaşanabilir ve sağlıklı bir çevreye kavuşturmak ve korumak için projelerini bir bir hayata geçiren İZSU Genel Müdürlüğü, devam eden çalışmalar kapsamında dere yatağından şu ana kadar 460 kamyon atık malzeme çıkardı.

YÜRÜYÜŞ VE KOŞU YOLU YAPILDI

Geçtiğimiz yıl AOSB deresini kapsamlı bir proje ile rehabilite eden İZSU Genel Müdürlüğü, gerçekleştirilen dere ıslahı karasallaşmayı yok ederek bölgeye körfezden temiz su sirkülasyonu da sağladı. Rehabilitasyon çalışmaları kapsamında zemin iyileştirmesi ve peyzaj düzenlemesi de yapılarak yürüyüş ve koşu yolları ile birlikte alana özgü dekoratif düzenlemeler yapıldı.