İZTAŞIT’ta üçüncü durak Menemen

20 Eylül 2022 Salı, 16:33

İlk olarak Aralık 2019’da Seferihisar’da, bu yılın Mart ayında Kiraz’da hizmete giren İZTAŞIT otobüsleri 16 Kasım’dan itibaren Menemen’de de çalışmaya başlayacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile SS 34 No’lu Menemen Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi’nin imzaladığı sözleşme gereğince 25 hatta toplam 103 otobüs “Gittiğin Kadar Öde, A ve B” tarifesi dahilinde faaliyet gösterecek. İZTAŞIT otobüsleri Menemen bölgesinde ve İzmir Otogarı, Bornova bağlantılı hatlarda hizmet verecek. Yeni otobüsler sayesinde Menemen bölgesinde mevzuata uygun araçlar ile taşımacılık yapılırken minibüslerin kuralsız dur-kalk yapmaları sona erecek, yolcu ve trafik güvenliği artacak.

“MİNİBÜS İLE YOLCU TAŞIYAN ESNAFIMIZI KURUMSALLAŞTIRIP GÜÇLENDİRİYORUZ”

Bireysel Taşımacılık Kooperatiflerinin Toplu Ulaşıma Entegrasyonu Projesi’ni (İZTAŞIT), tüm çevre ilçelerde yaygınlaştırmak için çalıştıklarını kaydeden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Türkiye’ye örnek bir uygulamayı hayata geçirdik. Minibüs ile yolcu taşıyan esnafımızı kurumsallaştırıp güçlendiriyoruz. Yurttaşlarımıza da daha iyi hizmet sunuyoruz. Menemen ilçemizi de bu uygulamaya dahil etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sıra diğer ilçelerimizde” diye konuştu.

İZMİRİM KART AVANTAJLARI

ESHOT denetimli İZTAŞIT otobüslerinin devreye girmesiyle Menemen’de de toplu ulaşımda nakit ödeme dönemi sona erecek ve İzmirim Kart ile seyahat edilecek. İlçede yaşayan 60 ve 65 yaş grubu yurttaşlar, engelliler, öğrenciler ve öğretmenler, ücretsiz ve indirimli kart kullananlar toplu ulaşım haklarından yararlanmaya başlayacak.

ESHOT DENETİMLİ OLACAK

İZTAŞIT araçları, sürücüleri ve kooperatif yönetimi ESHOT’un denetiminde olacak. ESHOT şoförlerine verilen tüm eğitimler, İZTAŞIT sürücülerine de düzenli olarak verilecek. Ulaşım planlamaları İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ve ESHOT Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak.