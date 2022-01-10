İzzet Ünver Lisesi’nin başına gelmedik kalmadı
Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü ve eski başbakanlardan Adnan Menderes’in terzisi olarak da bilinen, ilk sanayicilerden İzzet Ünver’in 1972’de yaptırdığı lise yıkılacak. Okul alanının bir kısmına katlı otopark geri kalan kısmına ise, “Sultan Alparslan Anadolu Lisesi” yapılacak. Otoparkın yapılacağı kısımda “İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sultan Alparslan Anadolu İmam Hatip Lisesi Spor Salonu” bulunuyor.
Otokar’ın kurucusu, Magirus minibüslerinin Türkiye’deki üreticisi ünlü iş insanı İzzet Ünver’in, 1972 yılında Güngören’de yaptırdığı ve yaklaşık 40 yıl “İzzet Ünver Lisesi” olarak eğitim veren okulu tarih sahnesinden silecek plan değişikliği yapıldı.
AKP’li Güngören Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği koordinasyonluğunda yürütülen imar planı değişikliği teklifi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından onaylandı.
OTOPARK YAPILACAK
Söz konusu yeni imar planına göre, depremden sonra güçlendirilmiş olan iki okul binası ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılmış olan spor salonu binaları yıkılacak. Spor salonunun da bulunduğu 2 bin 590 metrekarelik kısma katlı otopark yapılacak. Eksilen eğitim alanına, okulun kuzey bitişiğinde bulunan ve mülkiyeti Güngören Belediyesi’ne ait Rasimpaşa Parkı katılarak, yeni okul binaları yapılacak. Ancak hazırlanan imar planı değişikliği raporunda, yeni yapılacak okulun adı “Sultan Alparslan Anadolu Lisesi” olarak yer alıyor.
ADI TARİHE KARIŞACAK
Sanayici İzzet Ünver’in kendi arazisine yaptırıp Milli Eğitim Bakanlığı'na bağışladığı ve binlerce öğrencinin okuduğu okulun adı da tarihe karışmış olacak.
Video Haberler
- Artık 1 kutusuna 116 TL ödenecek
- CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
- Cumhur İttifakı'na kötü haber
- Bakan Özer öğrencilerin içinde azarladı
- Osmangazi Köprüsü'nü kapattılar
- '75 yaşındayım böyle hükümet görmedim!'
- Canlı yayında enflasyona tepki: 'Çok ürkütücü'
- 2022'ye 'merhaba' dediler
- 2021'de de değişmedi: Öldürülmek istemiyoruz!
- Dünyada 2021: Gazze, Taliban ve kritik zirveler...
En Çok Okunan Haberler
- CHP'li Özkoç'a 250 bin liralık dava
- Erdoğan'a çok sert sözler
- Zamlı maaşlar için tarih belli oldu
- Memur ve emekliye ek zamma ilişkin yeni gelişme
- Ekonomistlerden 'Mayıs' uyarısı
- Üniversite öğrencisi kadının 7. kattan düştüğü iddiası
- Fatih Terim dönemi sona erdi!
- Yusuf Yerkel'in ticari ataşe olarak atanmasına tepki!
- Yerkel'e 93 bin TL maaş ve Mercedes!
- AKP'de dikkat çeken düşüş