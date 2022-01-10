İzzet Ünver Lisesi’nin başına gelmedik kalmadı

10 Ocak 2022 Pazartesi, 17:25

Otokar’ın kurucusu, Magirus minibüslerinin Türkiye’deki üreticisi ünlü iş insanı İzzet Ünver’in, 1972 yılında Güngören’de yaptırdığı ve yaklaşık 40 yıl “İzzet Ünver Lisesi” olarak eğitim veren okulu tarih sahnesinden silecek plan değişikliği yapıldı.

AKP’li Güngören Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği koordinasyonluğunda yürütülen imar planı değişikliği teklifi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından onaylandı.

OTOPARK YAPILACAK

Söz konusu yeni imar planına göre, depremden sonra güçlendirilmiş olan iki okul binası ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılmış olan spor salonu binaları yıkılacak. Spor salonunun da bulunduğu 2 bin 590 metrekarelik kısma katlı otopark yapılacak. Eksilen eğitim alanına, okulun kuzey bitişiğinde bulunan ve mülkiyeti Güngören Belediyesi’ne ait Rasimpaşa Parkı katılarak, yeni okul binaları yapılacak. Ancak hazırlanan imar planı değişikliği raporunda, yeni yapılacak okulun adı “Sultan Alparslan Anadolu Lisesi” olarak yer alıyor.

ADI TARİHE KARIŞACAK

Sanayici İzzet Ünver’in kendi arazisine yaptırıp Milli Eğitim Bakanlığı'na bağışladığı ve binlerce öğrencinin okuduğu okulun adı da tarihe karışmış olacak.