Kabine bugün toplanıyor: Trump görüşmesi masada

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor.

Yeni yılın ilk Kabine Toplantısı’nda iç ve dış gelişmeler kapsamlı biçimde ele alınacak.

Toplantının dış politika gündeminde, ABD’nin Venezuela’ya yönelik saldırısı ve bu gelişmenin bölgesel ve küresel etkilerinin değerlendirilmesi bekleniyor.

Erdoğan’ın, ABD Başkanı Donald Trump ile bugün bir telefon görüşmesi yapacağı da gündemde yer alıyor. Erdoğan, cuma günü yaptığı açıklamada, “Pazartesi saat 16.00 gibi Sayın Trump’la bir görüşmemiz olacak. Rusya-Ukrayna arasındaki konuları ve Filistin’deki gelişmeleri de ele alacağız” ifadelerini kullanmıştı.

Kabine toplantısında ayrıca Rusya-Ukrayna savaşı, Gazze’de yaşanan son gelişmeler ve bölgedeki insani durumun da masaya yatırılması bekleniyor.

İç gündemde ise kamuoyunda “Terörsüz Türkiye” olarak adlandırılan sürecin mevcut durumu ile Suriye’deki son gelişmelerin ele alınacağı belirtiliyor.

Yeni yılın ilk Kabine Toplantısı’nda ekonomi başlığı da önemli yer tutacak. Enflasyonla mücadele programı, yeni yıl hedefleri ve ekonomik gelişmelerin toplantıda değerlendirilmesi öngörülüyor.