Kabine Toplantısı başladı: Erdoğan'ın masasında neler var?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yoğun gündemle toplandı. Saray'daki toplantı, saat 15.35'te başladı.
Toplantıya AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık ediyor.
Gündemin ilk sırasında, 20 askerin şehit düştüğü uçak kazası olacak. Kaza kırıma neyin sebep olduğuyla ilgili çalışmalar değerlendirilecek. Karakutudan çözümlenen verilerle kokpitte son dakikalarda yaşananlar netleşecek.
SÜREÇTEKİ SÜRECİNDEKİ SON DURUM ELE ALINACAK
Kabinede, Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında yürütülen çalışmalar da gündemde...
Terör örgütü PKK'nın çekilme kararının ardından son durum masaya yatırılacak. Suriye ve terör örgütü SDG başlıkları ayrı görüşülecek.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki temasları da gündemde olacak.
Türkiye-ABD-Suriye üçlü toplantısının çıktıları incelenecek.
GAZZE KONUSU DA MASADA OLACAK
Gazze'de insani yardımların kesintisiz ulaştırılması için çalışmalar görüşülecek. Filistin halkının meşru hakları ve iki devletli çözüm vizyonu ele alınacak. Türkiye'nin öncülüğünde sürdürülen diplomatik çalışmalar, uluslararası toplumla birlikte atılacak adımlar değerlendirilecek.