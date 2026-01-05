Türkiye'nin iç ve dış politikasına yön veren en önemli karar mekanizmalarından biri olan Kabine Toplantısı, 2026 yılının ilk ayında kritik gündem maddeleriyle toplanıyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman? Kabine Toplantısı gündeminde neler var?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

2026 Ocak ayının ilk Kabine Toplantısı, 5 Ocak 2026 Pazartesi günü yapılacak. Toplantıya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık edecek. Edinilen bilgilere göre, Kabine üyeleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelecek Toplantının saat 15.00'te başlaması bekleniyor.

KABİNE TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİ NELER?

5 Ocak Kabine Toplantısı'nın gündemi, Türkiye'nin hem bölgesel hem de küresel gelişmelere yönelik tutumunu şekillendirecek başlıklardan oluşuyor. İç ve dış politikada yaşanan son gelişmeler, kapsamlı değerlendirmelerle ele alınacak.