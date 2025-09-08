Yeni haftaya girilmesiyle birlikte Kabine Toplantısı tarihi belli oldu. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, gündem maddeleri neler?
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Kabine Toplantısı, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 8 Eylül 2025 Pazartesi bugün yapılacak.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek toplantının saat 16.00'da başlayacak.
8 EYLÜL 2025 KABİNE TOPLANTISI KONULARI NELER?
Toplantıda 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda istihbarat raporları incelenerek ele alınacak.
İç politikadaki gelişmeler ile Suriye ve Gazze'deki son durum masaya yatırılacak.