Kaçak çekilen elektrik hattında akıma kapılan 2 attan 1'i öldü

Olay, sabah saatlerinde Kocaeli'nin Gebze İlçesindeki Cumaköy Mahallesi Uludere Caddesi’nde meydana geldi. Sahipli 2 at, yürüyüşe çıktıktan bir süre sonra yerden geçen kaçak çekildiği iddia edilen elektrik hattına basarak yere yığıldı. Yerde bir süre çırpınan atlardan biri öldü. Olayın, bölgedeki bir su deposuna çekilen elektrik hattının yer altından geçen bölümünde meydana gelen kaçaktan kaynaklandığı öne sürüldü. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ (SEDAŞ) ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgedeki enerjiyi keserek inceleme yaptı ve olayla ilgili rapor tuttu.

Bu arada, o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Olayı kayda alan kişinin, "Ölüyor mu? Ölüyor vallahi" dediği duyuldu.