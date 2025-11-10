Kadıköy’de Ata'ya saygı zinciri

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, aramızdan ayrılışının 87. yılında, Kadıköy Belediyesi ve Kadıköy Belediyesi Gönüllüleri tarafından Fenerbahçe Orduevi ile Bostancı Sahili'nde “Ata’ya Saygı Zinciri” oluşturuldu.

2012 yılında bugüne kadar yapılan Ata’ya Saygı Zinciri’ne Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağ da katıldı. Zincirin oluşturulduğu sahil yolu Atatürk posterleri ve Türk bayrakları ile süslendi.

Katılımcılar, 10 Kasım sabahı Türk bayrakları ve Atatürk posterleri eşliğinde el ele vererek Atatürk’ü andı.

Kadıköy Belediyesi tarafından sahilde ve denizde Türk bayrağı ve Atatürk posteri açıldı. Saygı Zinciri’ne yelkenliler, kanolar ve tekneler de katıldı. Sirenlerin çalındığı sırada paramotorcular Türk bayrakları açarak gökyüzünden süzüldüler.

ŞİŞLİ BELEDİYESİ ÖNÜNDE SAYGI DURUŞU

Saatler 09.05 geçe gösterdiği sırada ise Şişli Belediyesi önünde de saygı duruşu vardı. Belediye çalışanları dışarıya çıkarak yurttaşlarla birlikte saygı duruşunda bulundu.