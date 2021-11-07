Kadın hakları savunucusu Çiğdem Aydın yaşamını yitirdi

07 Kasım 2021 Pazar, 12:39

Kadın Adayları Destekleme Derneği (KADER), AÇEV gibi kurumlarda görev yapan kadın hakları savunucusu ve psikolog Çiğdem Aydın, dün hayatını kaybetti.

Aydın'ın yaşamını yitirmesi sonrası Twitter'da birçok isim, üzüntülerini dile getiren paylaşımlarda bulundu.

Eşitlik İçin Kadın Platformu:Feminist mücadele arkadaşımız Çiğdem Aydın’ı kaybettik... Başta ailesinin, Sosyal Dayanışma Ağı'ndaki ve EŞİK'teki yol arkadaşlarının, hepimizin başı sağolsun.

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu: “Türkiye feminist hareketinin duayen isimlerinden sevgili kızkardeşimiz Çiğdem Aydın'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Seni hep bilgeliğinle ve mücadeleden asla vazgeçmeyen duruşunla hatırlayacağız. Sevenlerinin başı sağolsun. #ÇiğdemAydın”

Gamze Akkuş İlgezdi: “Kadın hareketinin önemli isimlerinden Çiğdem Aydın bizlere veda etti. Kararlı bir insan hakları savunucusunu, güven veren bir dostu kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim. Başta sevgili eşi Sezai Aydın olmak üzere tüm ailesine, sevenlerine, kadın hareketine baş sağlığı diliyorum.”

Dilek İmamoğlu: “Ülkemizin önemli değerlerinden, KA.DER, AÇEV gibi birçok kurumda değerli işlere imza atmış, psikolog, eğitimci, kadın hakları savunucusu Çiğdem Aydın'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim. Tüm sevdiklerine sabır diliyorum”





FATMA ÇİĞDEM AYDIN KİMDİR?

1961 doğumlu olan Fatma Çiğdem Aydın, kurucusu olduğu ve başkanlığını yaptığı Sosyal Dayanışma Ağı (SODA) bünyesinde kadın haklarıyla ilgili çalışmalar ve çeşitli projeler yürütüyordu.

TRT, Birleşmiş Milletler ve kamu kurumları için serbest çevirmen olarak çalıştıktan sonra 2005-2015 arasında İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatrolarında Çocuk Eğitim Biriminde uzman psikolog olarak görev yaptı.

Kadın Adayları Destekleme Derneği'nde (KA.DER), ikinci başkan ve genel başkan olarak görev yaptı. KA.DER'deki çalışmaları sırasında eğitim materyalleri yazdı, eğitmenlik yaptı, proje yazdı, proje koordinatörlüğü yaptı. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Kıskançlık ve Rekabet, Verimli Toplantı Teknikleri, Eğitici Eğitimi, Stres Yönetimi, Kadın Hakları, Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme ve İletişim gibi konularda kadın örgütleri ve karma örgütlere eğitimler verdi.

İsveç ve Hollanda'da yerel yönetimler, yönetişim, sol partilerde kadın örgütlenmesi gibi konularda kurslara katıldı. Kadınlara bilgisayar okur yazarlığı öğretme, AÇEV ile ortak yürütülen okuma yazmanın yanı sıra 1500 kadına temel siyaset eğitimi verme, KA.DER'in Siyaset Okulları projesini başlattı ve geliştirdi.

2008'de Kadınlara Hukuki Destek Merkezi'nin (KAHDEM) kuruluşuna destek oldu ve Genel Sekreterliği'ni yaptı. 2011'de Haklı Kadın Platformu'nun kurulmasına katkı verdi. 2014'te Kadıköy Kent Konseyi Genel Kurulu'nda Konseye Başkan olarak seçildi.







