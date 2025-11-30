Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kadın kuaförü iş yerinde ölü bulundu

Kadın kuaförü iş yerinde ölü bulundu

30.11.2025 21:02:00
Güncellenme:
İHA
Takip Et:
Kadın kuaförü iş yerinde ölü bulundu

Düzce’de kadın kuaförü iş yerinde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, akşam saatlerinde Camikebir Mahallesi Cevat Şahin Sokak’ta bulunan bir kadın kuaföründe meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Sevinç Y. (45) isimli kadın kuaförden haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.

Polis ekipleri, iş yerini kontrol ettiklerinde kadının cansız bedeniyle karşılaştı.

Sevinç Y.’nin cansız bedeni, olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Düzce Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

 

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İlgili Konular: #Düzce #ölü bulundu